Quelques nouvelles mode et beauté d’ici et d’ailleurs.

BKIND déménage dans le Mile End

Cela va faire 10 ans l’an prochain. Dix années que BKIND, une marque de produits corporels naturels, véganes, écolos et faits ici, gravite dans le paysage montréalais. Signe de son effervescence, la marque déménagera à l’été, en plein cœur d’un des quartiers les plus dynamiques en ville : le Mile End.

La fondatrice, qui doit annoncer la nouvelle dimanche sur ses réseaux sociaux, nous a glissé la primeur plus tôt cette semaine, dans un chouette entretien, dans ses (futurs ex-) locaux de la jolie boutique pastel du boulevard Saint-Laurent.

Réglons tout de suite cette existentielle question : oui, les futurs locaux garderont leur couleur pêche fétiche, bien évidemment. D’ailleurs, BKIND restera aussi sur la Main, dans un chouette espace que l’on doit pour l’instant garder secret. À noter que le design a été confié à Stéphane Godin (à qui l’on doit déjà celui de la boutique actuelle), et qu’on nous promet notamment un « bar à vrac » (pour les crèmes, shampoings en barre et autres savons, il va sans dire).

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Marilyne Bouchard, fondatrice de BKIND, ne voulait pas « du tout » se lancer en affaires quand elle a commencé.

« Dix ans ? C’est fou ! », a réagi Marilyne Bouchard, qui ne s’était pas exactement rendu compte de toutes les années passées. Et pourtant, elle est loin, l’époque où la diplômée de biologie (elle a un baccalauréat en microbiologie et une maîtrise en bactériologie) faisait ses petits pots dans sa cuisine !

Nés d’un besoin tout simple (« J’ai la peau très, très sensible ! C’est ma vie ») à une époque où le DIY prenait son envol, avant que le bio et le local ne soient à la mode dans ce marché, les produits BKIND se comptent aujourd’hui par dizaines. « Mon tout premier produit, c’était un baume à main, dans un petit pot en métal, avec une étiquette écrite à la main ! »

Il faut savoir qu’à la base, Marilyne Bouchard ne voulait « pas du tout » se lancer en affaires. « Je ne voulais pas du tout faire ça, rit-elle, c’est un univers, et il y a des gros joueurs ! » Mais de fil en aiguille, elle s’est laissé convaincre par une amie de HEC, jusqu’à lancer son propre site internet. « Je ne prenais pas ça au sérieux, précise-t-elle. C’était pour le fun ! »

Marilyne Bouchard confectionne d’abord ses produits les soirs et les week-ends, après le boulot. Très vite, ses recettes d’exfoliants pour le corps et de baumes à lèvres, à base de beurre de karité, d’huile de coco ou d’abricot, aussi « de base » soient-elles, font fureur. Et dès 2016, le projet l’accapare à temps plein.

Ensuite, tout déboule : elle ouvre un premier atelier-boutique sur McGill (2017), s’associe à un laboratoire et à une chimiste (2018), et ouvre finalement une première boutique (2019), puis un entrepôt (2020), faute d’espace pour son stock, désormais assez volumineux. Elle compte aujourd’hui 17 employés, et ne sait pas exactement combien elle vend de produits (sans doute pas loin de 80, si on inclut toutes les couleurs de ses vernis) ! Et savez-vous quoi ? C’est loin d’être fini ! À suivre…

3455, boulevard Saint-Laurent. Nouvelle adresse à venir prochainement.

Des beaux sacs pratiques

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LULULEMON Ce sac à dos Everyday 2.0 de 23 litres est parfait pour un usage quotidien. Il peut contenir un ordinateur portable mesurant 16 pouces. 98 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RAINS Offert en plusieurs couleurs, ce sac à dos de la marque Rains est résistant à l’eau. Il comporte une poche intérieure conçue pour y accueillir un ordinateur. Rains est une marque danoise contemporaine qui séduit les consommateurs par son design épuré et très pratique. 140 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE M0851 Ce sac à ordinateur en cuir m0851, plat, est très élégant. On le porte en bandoulière. À l’intérieur, la poche est doublée de coton et peut contenir un ordinateur portable mesurant jusqu’à 15 pouces. 295 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SIMONS Sac à dos Heritage recyclé au design minimaliste de Herschel avec une grande pochette pour l’ordinateur. 85 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LAMBERT Charlotte, c’est le nom de ce sac à dos en cuir végane de la marque Lambert, composé de différentes poches intérieures et extérieures. On y trouve un emplacement réservé pour un ordinateur portable et la poche est doublée. 149,99 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SSENCE Ce sac Coach offre un peu de luxe pour bien transporter tout son matériel. Plus chic, en cuir et suède, chez SSense. 770 $ 1 /6











Depuis qu’on a adopté le mode de travail hybride, on transporte notre ordinateur portable entre le bureau et la maison deux, trois, voire quatre fois par semaine. Mais on n’a pas toujours le sac adéquat. Voici quelques modèles qui peuvent vous aider à mieux voyager au quotidien.

C’est la saison des défilés de mode !

PHOTO ANDRE PICHETTE, LA PRESSE Défilé de mode des créations des finissants du baccalauréat en design de mode de l’École supérieure de mode de l’UQAM, en 2017

Les finissants en mode du cégep Marie-Victorin et de l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM présentent leurs créations dans les prochains jours.

Le 15 mai, l’Évènement-défilé ESM 2023 de l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM est présenté à la salle polyvalente du pavillon Sherbrooke de l’UQAM. Cette soirée célèbre le talent et le travail des finissants de la cohorte 2023 des quatre concentrations du baccalauréat en gestion et design de la mode. En plus du défilé de mode, il y aura également la présentation des projets de fin d’études qui abordent les différents enjeux de société liés à la mode. Il est obligatoire de réserver sa place avant le 14 mai.

Deux soirées sont organisées au cégep Marie-Victorin les 16 et 17 mai. D’abord, le 16 mai, le défilé de mode des finissants sera présenté, mais sans la grande mise en scène et l’animation du lendemain. Le lendemain, le gala Mode de la Fondation Cégep Marie-Victorin présente Collection 23. Il s’agit d’une campagne de financement « pour la survie de ce gala mode », souligne Martin Deslauriers, directeur développement institutionnel du cégep et de la Fondation. La soirée est animée par Lolitta Dandoy, ancienne élève et diplômée du cégep, et DJ Frigid assure l’animation musicale. Comme il s’agit d’une campagne de financement pour la Fondation, le prix des billets du 17 mai débute à 150 $.

Testé et approuvé : baume pour le visage

IMAGE FOURNIE PAR AVEENO Baume cutané Aveeno, 26,24 $, en pharmacie

Les peaux sèches parmi nous le savent : on est rarement déçue par les produits Aveeno. Les produits sont fiables, les formules rigoureuses, les résultats probants. Le tout sans flafla. Et sans nous ruiner au passage. Non, on ne viendra pas ici à bout d’une crise d’eczéma, mais on apaisera assurément plusieurs rougeurs. Ce nouveau baume pour le visage, de la collection Calm+Restore, fait honneur à la réputation de la marque. Offrant tous les bienfaits de l’avoine (l’extrait d’avoine, l’avoine colloïdale et l’huile d’avoine conjugués), le baume s’attaque à la peau sèche en profondeur. On aime tout particulièrement sa texture légère, qui n’obstrue pas les pores et laisse la peau bien nourrie et surtout apaisée. Une petite quantité suffit, sur la zone affectée.

26,24 $, en pharmacie