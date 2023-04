Les dernières nouvelles de la mode locale

En vedette

Krabēo, des maillots écolos avec protection UV

Marie-Ève Richard ne trouvait pas de maillot de bain avec protection UV qui lui convenait. Elle a donc lancé Krabēo, une nouvelle marque de maillots avec protection UV, québécoise et écoresponsable. « Il y avait très peu de choix de maillots à manches longues, et des modèles très peu féminins », explique-t-elle en entrevue.

« En novembre 2021, j’ai appris que j’avais une récidive de cancer de la peau, 16 ans après mon premier cancer. Pendant mes traitements, j’ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire, puis je suis partie au Costa Rica », raconte cette ancienne photographe. « Pendant une excursion sur une plage, je suis tombée sur des crabes noirs ; il y en avait un qui était d’une couleur rosée, qui avait quitté sa carapace. Je me suis dit qu’il devait se protéger, et c’est là que j’ai eu le déclic. »

Marie-Ève Richard lancera le premier jour de mai, mois de la sensibilisation au cancer de la peau, six modèles de maillots de bain pour femmes et enfants fabriqués avec un tissu écologique et qui protège des rayons UV. « J’ai fait beaucoup de recherche, le tissu utilisé est certifié UPF 50+, il protège à 98 % des rayons UVA et UVB. Ce tissu Econyl est écoresponsable, car il provient des filets de pêche recyclés et repêchés en fond de mer. Je souhaite protéger l’humain du soleil ainsi que la planète avec des tissus écoresponsables et une fabrication locale, car tout est fabriqué au Québec », précise-t-elle.

PHOTO EVA-PHOTO, FOURNIE PAR KRABĒO Maillots de bain pour femmes et enfants, à partir de 195 $

PHOTO EVA-PHOTO, FOURNIE PAR KRABĒO Les maillots de bain sont offerts en différents modèles.

PHOTO EVA-PHOTO, FOURNIE PAR KRABĒO Plusieurs couleurs sont offertes. 1 /3





Il y a des modèles de style surf, en beige, noir et vert, pour femmes et enfants, vendus à partir de 195 $. « Les coupes sont audacieuses, féminines, pratiques et confortables pour faire des activités extérieures », ajoute la fondatrice de la marque. Ils seront offerts sur le site web de Krabēo dès le 1er mai.

Olivia Lévy, La Presse

Nouveauté

Esser : une collection et un manifeste

PHOTO TIRÉE DU SITE ESSERSTUDIO.COM Le pantalon cargo unisexe d’Esser, en Tencel, semble aussi passe-partout que confortable. Il est vendu 230 $.

Avec sa nouvelle collection capsule de pièces unisexes et intemporelles, Esser publie un manifeste contenant les réflexions de sa fondatrice sur l’avenir de la mode. « Debout sur ses promesses grandioses, le progrès manufacturier s’est révélé être un cadeau d’ingénierie qui tache ; un succès synthétique et lourd d’impacts. Toujours plus, toujours plus vite, toujours moins cher. À répéter sans calme et sans repos. Les affamés n’y trouvent ni combles ni remords, figés d’ignorance », écrit Marie-Christine Fortier. Aussi la dizaine de pièces est-elle composée de matières naturelles ou récupérées, comme c’est le cas de la robe maxi faite de retailles de lyocell d’anciennes collections. Les coupes sont amples, les matières fluides, et le noir domine. On peut évidemment se dire qu’il y a un paradoxe à critiquer la consommation alors qu’on produit soi-même des vêtements, aussi locaux et respectueux de l’environnement soient-ils. La créatrice l’a vu venir ! « À quoi bon créer un autre studio de design ? demande-t-elle. Qu’aurait-il à ajouter qui ne serait rhétorique à ce marché déjà sursaturé ? David contre mille Goliath… L’évidence se décrit ainsi : si l’industrie de la mode ne peut littéralement pas durer, nous n’en ferons pas partie. » Chose certaine, le pantalon cargo d’Esser est l’uniforme tout désigné pour résister avec style et confort. (Si, et seulement si, vous en avez réellement besoin !)

Ève Dumas, La Presse

Circularité

Recycler ses vieilles chaussettes

PHOTO FOURNIE PAR SMARTWOOL CANADA Smartwool Canada organise une grande collecte de vieilles chaussettes.

Les solutions ne sont pas nombreuses pour quiconque souhaite recycler ses vêtements usés. En voici une proposée momentanément par le fabricant de chaussettes en laine mérinos Smartwool. Jusqu’au 2 mai, l’entreprise s’associe à des détaillants d’équipement de plein air, principalement Mountain Equipment Co-op (MEC) et Sail, pour recueillir de vieilles chaussettes dans le but de les transformer en nouvelles. Les chaussettes (propres) de toutes couleurs, marques et matières sont acceptées. Le programme a permis à Smartwool d’en recueillir plus de 740 000 à ce jour. Le fabricant dévoilera prochainement The Second Cut Hike Sock, une version circulaire de son modèle classique de chaussettes de randonnée dont les fils sont fabriqués aux États-Unis à partir d’un mélange en parts égales de déchets de chaussettes et de laine mérinos.

Valérie Simard, La Presse

Évènement

La 7e édition de la soirée Reluxe

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Des pièces griffées de seconde main sont en vente à la soirée Reluxe.

Reluxe est de retour pour une 7e édition, du 27 au 29 avril, au profit de la Fondation Le Chaînon. C’est la soirée idéale pour trouver des pièces griffées de seconde main à prix doux, le tout dans une ambiance festive pour la bonne cause à l’espace WIP, lieu culturel situé au 3487, boulevard Saint-Laurent. Geneviève Borne et Lolitta Dandoy sont les marraines de l’évènement et tenteront de vous guider dans vos achats.

Une soirée VIP se tient le 27 avril avec cocktails et défilés ; le prix du billet est de 100 $. L’entrée sera gratuite pour les soirées du 28 et du 29 avril. Tous les profits seront remis à la Fondation Le Chaînon, organisme montréalais qui aide les femmes en difficulté depuis 1932.

Olivia Lévy, La Presse