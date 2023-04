Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Une nouvelle image de marque pour Lierac

La marque française Lierac a modernisé le design de ses produits et lance la nouvelle gamme Lift Intégral, des soins antiâge pour femmes. Il y a le sérum tenseur, la crème de jour raffermissante, la crème nuit régénérante et le soin Lift regard. La crème de jour est très agréable, on l’applique le matin sur le visage et le cou, elle hydrate à souhait, et l’odeur reste discrète, ce qui plaît beaucoup. Enrichie de beurre de karité, cette crème est légère. On sent notre peau un peu plus lisse après l’application. La grande nouveauté : l’emballage est rechargeable, ce qui est très pratique et écologique.

Crème de jour raffermissante Lift Intégral, Lierac, 50 ml, 85 $, recharge à 75 $, en vente en ligne sur le site de Lierac ainsi que dans toutes les pharmacies

Pour vos yeux doux

IMAGE TIRÉE DU SITE DE SEPHORA Paula’s Choice vient d’atterrir chez Sephora.

La marque chouchou du web, Paula’s Choice, vient enfin d’atterrir chez Sephora. Si le nom ne vous dit rien, sachez que le Toronto Star en a fait un portrait élogieux pour marquer le coup récemment. On y apprend que l’histoire de la marque remonte aux années 1970, quand une certaine Paula Begoun a perdu son boulot dans une boîte de cosmétiques, pour avoir été trop franche et réaliste en matière d’attentes avec ses clientes. Ainsi naissait Paula’s Choice, laquelle a fait le pari de la vérité en matière de prétentions, recherches et résultats. Coup de cœur pour son sérum à la vitamine C (C15 Super Booster) qui donne un réel éclat au teint, et surtout pour sa crème contour des yeux (C5 Super Boost, toujours à la vitamine C). Après trois semaines d’usage, notre fragile contour des yeux semble effectivement plus lisse, moins terne, et les poches sont en prime moins gonflées (quoique nos yeux soient toujours aussi cernés, mais pour ça, on le sait, point de miracle !).

C5 Super Boost, 53 $, en ligne et chez Sephora

C15 Super Booster, 75 $, en ligne et Sephora

Pour des lèvres sucrées

IMAGE FOURNIE PAR SUMMER FRIDAYS Baume à lèvres Summer Fridays

Bel ajout à notre trousse beauté du printemps que ces baumes à lèvres signés Summer Fridays, dont on aime déjà plusieurs produits, notamment le bien nommé masque Jet Lag, sans oublier l’écran solaire minéral ou la lotion hydratante pour le corps. Les baumes à lèvres, à base de beurre de karité et de murumuru, sont 100 % véganes, hydratent en profondeur les lèvres desséchées par le vent ou le soleil, tout en leur ajoutant une subtile note de couleur sucrée. On craque pour la nouvelle couleur naturelle « sucre rose » et surtout son parfum savoureux, avec son effet hydratant instantané et son fini satiné. Différents coloris sont offerts, notamment : cerise, vanille, sucre brun et pavot.

31 $, en vente en ligne et chez Sephora

Pour un visage radieux

PHOTO FOURNIE PAR BYOMA Produits Byoma

Trouver un nettoyant pour le visage qui n’est ni trop abrasif ni trop gras a toujours été un défi dans notre cas ; même chose pour les crèmes hydratantes. La toute nouvelle gamme de sept produits pour le visage Byoma, fabriquée en Corée, a su nous convaincre de son efficacité dès sa première utilisation. C’est combinés que ces produits ont su montrer leur plein potentiel, soit en utilisant le nettoyant, la brume, le sérum et la crème hydratante — quoique le résultat obtenu était en soi assez convaincant si l’on préfère sauter deux de ces étapes et passer directement du nettoyage à l’application de la crème. On a craqué pour l’effet de fraîcheur obtenu grâce à l’ajout de thé vert, qui a su conférer légèreté et brillance à la peau, et d’ingrédients doux qui agissent en douceur sur les peaux sensibles.

Prix : de 17,49 à 21,99 $, chez Pharmaprix