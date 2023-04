SELV Rituel

Le carcan de la beauté éclaté

Un corps nu s’affiche dans 30 secteurs de la métropole et sur les plateformes de la maison de beauté SELV Rituel, à l’occasion du lancement de sa campagne Bien-être au quotidien. « Du gras, des chairs qui pendouillent et des vergetures », décrit la PDG de la marque, Sarah Laroche, qui incarne on ne peut plus concrètement les valeurs de transparence et d’authenticité de son entreprise en se dévoilant dans sa nature la plus simple : 100 % nue, 100 % vraie et 100 % assumée !