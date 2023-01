PHOTO JOERG CARSTENSEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La mannequin allemande Tatjana Patitz, célèbre pour avoir fait partie du groupe des « supermodels originaux » des années 80-90 mises en scène dans une vidéo du musicien George Michael, est morte mercredi à 56 ans, a indiqué son agence, confirmant une information du magazine Vogue.

Agence France-Presse

« Tatjana est décédée ce matin en Californie », où elle résidait, a répondu dans un courriel Corinne Nicolas, fondatrice et patronne de l’agence de mannequins sur la 5e Avenue de Manhattan à New York, The Model CoOp.

Elle n’a pas dévoilé les circonstances de cette disparition à 56 ans, selon le magazine new-yorkais de mode Vogue qui a révélé l’information.

Le célèbre photographe de mode allemand Peter Lindbergh, décédé en 2019, avait toujours été le favori de Tatjana Patitz et l’avait photographiée depuis les années 1980. Sa fondation s’est dite sur Twitter « profondément attristée par le décès de Tatjana Patitz, une amie de longue date de Peter » et a « (souhaité) s’incliner devant la gentillesse, la beauté intérieure et l’incroyable intelligence de Tatjana ».

Née en Allemagne, élevée en Suède et installée en Californie, Tatjana Patitz « a toujours été le symbole européen du chic, comme la rencontre de Romy Schneider et de Monica Vitti », a déclaré à son propre magazine Anna Wintour, patronne de Vogue.

Elle a fait partie du groupe d’élite des « supermodels originaux » des années 1980-90, avec les mannequins Estelle Lefébure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista et Christy Turlington. Les six femmes figurent sur une célébrissime photo prise sur une plage en 1988 par Peter Lindbergh pour Vogue (« White Shirts : Six Supermodels, Malibu »).

Tatjana Patitz, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell et Cindy Crawford apparaissent aussi et chantent en play-back sur la voix de George Michael dans le fameux clip vidéo du titre Freedom !’90 de l’auteur-compositeur britannique mort en 2016.

Tatjana Patitz était la « plus calme et peut-être la plus intense des “supermodels originaux” », a déclaré Vogue, reprenant une déclaration du mannequin lors d’une interview en 2020 : « Je n’ai jamais vendu mon âme ».