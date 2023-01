PHOTO FOURNIE PAR OFF THE HOOK

Nike rend hommage à Montréal et à ses bagels

Désormais reconnus à l’international, les bagels montréalais voient leur notoriété consolidée dans une chaussure de sport signée Nike. L’annonce, qui a suscité un grand engouement sur les réseaux sociaux, laisse croire que les aficionados de sneakers sont nombreux à être prêts à payer pour avoir des graines de sésame plein les pieds.

Affiché depuis quelques jours par divers détaillants sur leurs réseaux sociaux, le « Montreal Bagel » est le nouveau modèle de chaussures de type « Dunk Low », un style iconique de Nike. D’une couleur qui plaira aux « amateurs de glucides » (le beige, bien sûr), la chaussure est recouverte d’un imprimé 3D de graines de sésame, munie d’une semelle intérieure au motif de bois et de lacets blancs évoquant le fromage à la crème. En la garnissant de son fameux logo, en version bleue, « un coup de chapeau [shout-out] supplémentaire à la ville de la belle province », précise Nike sur son site web, l’entreprise s’évite les foudres que s’était attirées son concurrent Adidas en 2020 lors du lancement d’un modèle Ultraboost rouge, qui se voulait un hommage plutôt discret à Montréal.

La « Montreal Bagel » Dunk Low PRM est plus qu’une chaussure, remarque l’équipe de la boutique Off The Hook (OTH) qui a été mandatée par Nike pour organiser le lancement de ce nouveau modèle. Il y a, selon Theodore Wong, gestionnaire de communauté chez OTH, une volonté réelle de mettre Montréal sur la carte. Que Nike ait choisi de dédier l’un de ses modèles à leur ville est un évènement majeur pour les amateurs de sneakers montréalais, souligne-t-il.

Dans le passé, Nike a rendu hommage à Boston, avec ses Lobster Dunks, ainsi qu’à Paris. Produits en quantité extrêmement limitée en 2002, les Paris Dunks se revendent environ 100 000 $ la paire aujourd’hui.

Les « Montreal Bagel » seront mises en vente officiellement le 17 janvier chez quelques détaillants de la province, mais OTH les offrira en primeur au grand public, en boutique seulement, dès vendredi à 11 h, au coût de 160 $.

PHOTO FOURNIE PAR OFF THE HOOK Le visuel de la boîte, conçu par l’artiste Felipe Arriagada-Nunez, alias Chien Champion, amalgame des lieux et objets iconiques de Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR OFF THE HOOK Les chaussures sont parsemées de graines de sésame et agrémentées du Swoosh bleu.

PHOTO FOURNIE PAR OFF THE HOOK La semelle en caoutchouc translucide rappelle le trempage à l’eau de miel qui donne aux bagels montréalais leur touche sucrée. 1 /3





Une boîte bien spéciale

Conçue par l’artiste montréalais Felipe Arriagada-Nunez, alias Chien Champion, la boîte de la chaussure, sur laquelle figurent notamment le Stade olympique, le mont Royal, le Quartier chinois, un cône orange et un bagel, s’annonce aussi comme un objet de collection. Elle accompagnera les paires de « Montreal Bagel » qui seront achetées en boutique au Canada.

En prévision du lancement, l’équipe d’Off The Hook a transformé le troisième étage de sa boutique de la rue Sainte-Catherine Ouest pour y intégrer le visuel créé par Chien Champion. Un camion de rue « Bagel Dunk » sera également stationné devant le magasin pour offrir des bagels aux clients, et Café Olimpico, autre classique du Mile End, sera présent pour proposer des boissons caféinées. Une vidéo qui capture bien l’esprit de ce quartier a d’ailleurs été réalisée par Alexis Boudrias et OTH avec une autre icône du Mile End : Kelly Yee, alias Mister Montreal.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Détaillant canadien ayant reçu le plus gros lot de ce modèle offert en quantité limitée, OTH s’attend à un fort engouement. De nombreux collectionneurs, amoureux de Montréal et même des expatriés ont déjà contacté la boutique, espérant mettre la main sur une paire à l’avance.

Dans une entrevue accordée à la chaîne télévisée Global, le copropriétaire de St-Viateur Bagel, Robert Morena, s’est réjoui d’assister à ce mariage improbable entre bagel et chaussures.

Fairmount ou St-Viateur ? Pour l’instant, Nike n’a pas pris parti.