Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Un baume nocturne pour les lèvres sèches

Ça y est, la saison froide est finalement entamée, entraînant son lot de lèvres craquelées et déshydratées. Le baume de nuit Jack Black permet, en complément d’un protecteur en journée, de réparer les dégâts du froid tout en restant bien au chaud dans son lit. À base de miel du Manuka et de beurre de camomille et sans arôme synthétique, il réhydrate en douceur. Plusieurs nuits de traitement seront nécessaires avant de voir les premiers effets. On conseille aussi de bien nettoyer le bec du tube après utilisation pour éviter le développement de mauvaises odeurs. Sachant cela, le baume se montre efficace assez rapidement et s’intègre facilement dans le rituel du coucher.

Traitement de nuit pour les lèvres Jack Black, 13 $, disponible en ligne

L’art d’exfolier en douceur

IMAGE FOURNIE PAR OMY Ensemble détente Omy

Voilà un petit soin qui tombe à point. Avec le temps froid qui est de retour, et cette impitoyable noirceur, les laboratoires Omy (une marque locale, 100 % végane) promettent de nous redonner un coup d’éclat et de gommer nos imperfections, le tout en douceur, quoiqu’en profondeur. Le masque triexfoliant, à base d’argile blanche (pour purifier), de perles de jojoba (pour exfolier) et d’enzymes de canneberges (pour s’attaquer aux impuretés), à appliquer une fois par semaine, offre effectivement une expérience de détente et relaxante. Il suffit d’appliquer quelques minutes sur le visage (préalablement nettoyé), puis de rincer en massant délicatement, et le tour est joué. Douceur garantie, avec un délicieux goût de revenez-y. À noter que le soin est offert en paquet cadeau, accompagné d’un rouleau de quartz et d’un applicateur de masque (2 en 1), en solde ces jours-ci.

Ensemble détente Omy, 59,99 $ (en solde), disponible en ligne et dans différents points de vente

L’huile de Gwyneth Paltrow

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE GOOP Huile corps Éclat beauté Goopglow, Goop

Cette huile pour le corps Éclat beauté Goopglow signée Goop, la marque de Gwyneth Paltrow, est franchement agréable. Elle est composée d’huiles d’argousier et de pépins de framboise, riches en vitamines, ce qui hydrate bien la peau. On l’applique sur le corps en sortant de la douche ou du bain. Pour une efficacité optimale, on réchauffe l’huile dans les paumes des mains, on masse sur le corps, l’huile sera rapidement absorbée, et on pourra ainsi vite s’habiller ! Attention, il faut aimer l’odeur de l’huile qui se dégage, un mélange de gingembre, de vétiver et de cèdre, ce qui peut déranger les plus sensibles.

Huile corps Éclat beauté Goopglow, 120 ml, 64 $, offerte en ligne et dans plusieurs grandes surfaces, dont La Baie

La saison de la graine de chia

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE NUXE Sérum essentiel antioxydant — graines de chia

On pouvait penser que l’heure de gloire de la graine de chia était passée, elle qui est apparue un peu partout dans les pains et les céréales il y a une quinzaine d’années et a fait le bonheur des adeptes d’une alimentation (très) saine. Elle y est toujours, dans l’assiette, mais elle s’est aussi taillé une place dans les soins bien-être. Ce petit sérum a attiré notre attention parmi les autres ultraperformants sur la tablette de la pharmacie justement parce qu’il brille par sa simplicité. On n’est pas anti ceci ou cela, on prétend plutôt hydrater la peau grâce aux bienfaits antioxydants et nourrissants du chia. La texture est riche, le sérum pratiquement inodore — non, on ne sent pas le gruau ! C’est le petit ajout parfait à la routine pour ce changement de saison qui s’est joliment manifesté cette semaine. À utiliser le matin, le soir ou en milieu de journée, lors de la pause écran.

Sérum essentiel antioxydant — graines de chia Nuxe Bio, 30 ml, 57 $