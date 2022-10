Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de se perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Les parfums de Rita Baga

Rita Baga vient de lancer deux eaux de parfum à son image (tout en paillettes et en flamboyance) en collaboration avec le parfumeur de luxe québécois Claude André Hébert. Se lèvent ainsi Lunaire et Solaire, fragrances intenses, contrastées et non genrées. La première présente une certaine parenté avec Victor, lancé par le même parfumeur en 2021, doté d’une attaque forte en épices et en agrumes (citron vert, pamplemousse…), un cœur de poivre rose et de jasmin, et un fond complexe d’ambre, vanille et santal. Lunaire se montre plutôt corsée et piquera l’attention en soirée. Solaire, au contraire, se veut plus en rondeur, avec son côté sucrerie prononcé, une agréable orange sanguine occupant le devant de la scène, soutenue par du poivre rose, du jasmin et du muguet, et un socle constitué entre autres de patchouli, de santal et de vanille. Ces parfums étant très étincelants et de caractère affirmé à l’image de leur égérie, mieux vaut flairer ce nouveau duo haut de gamme pour s’assurer qu’il s’accorde avec notre propre style.

Prix : 89 $ (50 ml) chacun, offerts chez Jean Coutu et Brunet

Sylvain Sarrazin, La Presse

Une gamme capillaire italienne de qualité au Canada

PHOTO FOURNIE PAR INSIGHT PROFESSIONAL CANADA La marque capillaire italienne Insight Professional est désormais offerte au Canada.

Lancée au pays il y a quelques mois, la marque italienne Insight Professionnal rassemble dans ses tubes un concentré de ce qu’on aime retrouver dans nos produits capillaires : au moins 96 % d’ingrédients naturels et issus de l’agriculture biologique, des formulations sans parabènes, silicones, colorants synthétiques ni tensioactifs potentiellement irritants, des contenants fabriqués avec des matières recyclées (et recyclables) et, finalement, des parfums sans allergènes. À base d’eau ozonée – ingrédient clé de la gamme, solution de rechange au chlore et à ses composés –, les produits se déclinent en plusieurs collections, pour différents types de cheveux et problèmes : cheveux colorés, abîmés, secs, bouclés, cuir chevelu sensible (pour toute la famille), usage quotidien… Nous avons testé la gamme anti-frisottis et notre chevelure s’est en trouvée plus lisse et brillante, se démêlant aisément.

Prix : à partir de 13 $ (100 ml) ou 32 $ (400 ml), offerts en ligne et au Tonic Salon Spa Laser

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Un sérum qui donne de l’éclat

PHOTO FOURNIE PAR LAROCHE-POSAY Le sérum PURE Niacinamide 10, de Laroche-Posay

Ce nouveau sérum dermatologique de Laroche-Posay est concentré à 10 % de niacinamide, et convient à tous les types de peaux, même les plus sensibles. La niacinamide, une forme de vitamine B3 essentielle à notre métabolisme, est un antioxydant chouchou des soins du visage, car il a de nombreuses vertus ! Il lutte contre le vieillissement de la peau, l’hydrate, réduit les taches brunes ainsi que les ridules et agit sur les rougeurs. Ce sérum, sans parfum, a une texture douce et assez agréable. On l’applique à l’aide d’un compte-gouttes très pratique le matin et le soir sur le visage. On sent après un peu plus de deux semaines que notre peau est plus lisse, plus lumineuse. Ce sérum est sans parabènes et hypoallergénique.

Prix : 65 $ les 30 ml, en pharmacie et en ligne

Olivia Lévy, La Presse

Pour des sourcils joliment tracés

IMAGE FOURNIE PAR LA MARQUE Les crayons Tint n Tame de Florence by Mills

Parmi les plus récents ajouts à la collection de cosmétiques véganes Florence by Mills, de l’actrice Millie Bobby Brown : des crayons, un gel sculptant et une cire pour les sourcils. Utilisés séparément ou ensemble, les produits Tint n Tame sont tout à fait efficaces… tant qu’on apprend à bien les manier. La cire doit être utilisée avec parcimonie, pour ne pas laisser de traces visibles. Elle permet de bien sculpter la forme désirée grâce à la brosse en poils durs. Le crayon, offert en cinq teintes, offre un tracé fin ou plus remplissant, au choix. L’application doit se faire en délicatesse, sous peine de briser la pointe fragile. Le gel légèrement teinté vient fixer le tout et le tour est joué. L’effet sculptant ne dure pas toute la journée, mais rien n’empêche de repasser un petit coup de gel au besoin pour retrouver rapidement le look recherché. Pour le prix, cette gamme pour sourcils vaut le détour.

Prix : entre 16 $ et 21 $ ; en vente en magasin chez Pharmaprix et en ligne

Marissa Groguhé, La Presse