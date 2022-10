Les dernières nouvelles de la mode locale

Du recyclé plein les pieds

Valérie Simard La Presse

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le modèle Ultra Zéro Déchet, 145 $

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le Basket Classic V, 149 $

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le R3 V01 (89 $), un modèle qui se rapproche de la première chaussure dessinée par Étienne Pré

PHOTO FOURNIE PAR R3 CONCEPT Le Vintage, 159 $

PHOTO NICOLAS GLEN, FOURNIE PAR R3 CONCEPT Le haut de la chaussure Ultra Zéro Déchet est composé de bouteilles de plastique recyclées.











La marque, qui n’en était alors pas encore une, a commencé par quelques paires de chaussures produites par Étienne Pré pour lui et quelques amis. Aujourd’hui, R3 Concept propose quatre modèles de chaussures de sport non genrées qui tendent autant que possible vers l’écoresponsabilité.

« C’était quelque chose que je cherchais et que je ne trouvais pas sur le marché, des souliers recyclés qui sont abordables, indique Étienne Pré, fondateur de R3 Concept. Alors j’ai décidé d’en créer pour les porter. C’est pour ça que R3 Concept a commencé avec les chaussures. » Il en a fait produire une centaine de paires qu’il a vendues et données à des membres de son entourage.

Après deux ans de rodage, en 2021, R3 Concept était officiellement lancée avec la mission de « fabriquer des chaussures durables de manière à nuire le moins possible aux personnes et à la planète ». R3 pour « réduire, réutiliser et recycler ». Quelques mois après le lancement, ses produits étaient présentés dans le magazine Forbes dans une sélection de « marques de chaussures durables qui vont changer votre façon de porter des baskets de luxe ».

La philosophie de la marque se traduit par la conception d’une chaussure qui se veut durable, par sa fabrication et par son style minimaliste. Cela passe aussi par une grande utilisation, selon les modèles, de matières recyclées. Le plus récent modèle, baptisé Ultra Zéro Déchet, est fait d’une imitation de cuir composée de bouteilles de plastique recyclées. Ses lacets aussi. Sa semelle intérieure amovible est une mousse de canne à sucre. Une partie de caoutchouc recyclé (23 %) et de déchets textiles (12 %) entrent dans la composition de la semelle extérieure. Même les bloqueurs (stoppers) utilisés sur les lacets ont été sauvés in extremis des ordures à la manufacture, située en Espagne. « Ils ont produit des sacs pour une marque et elle ne voulait plus les stoppers, raconte Étienne Pré. Alors, au lieu de les jeter, je les ai utilisés sur des chaussures. »

La marque a aussi recours pour la fabrication de ses produits à des chutes de tissus de lyocell, une fibre produite à partir de pulpe de bois, et à des « déchets » de pommes et de maïs. Les chaussures sont produites en quantité limitée, mais Étienne Pré promet que la boutique sera réapprovisionnée sous peu.

Originaire du Togo, il a fondé son entreprise après des études en droit et en communication sociale. Mais, depuis son jeune âge, la mode n’était jamais loin. « J’ai toujours été passionné par la mode et beaucoup influencé par ma maman qui était couturière. Depuis très jeune, je voulais faire comme elle. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le Petit Shwap Club a pignon sur rue dans l’arrondissement de Verdun.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Un prix unique de 8 $ a été établi pour les pièces dont l’état est impeccable.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La friperie concentre son offre sur les vêtements 0-5 ans.

PHOTO @IAM_LAURY, FOURNIE PAR ANNETTE NGUYEN Annette Nguyen et sa fille Marine Justice









OUVERTURE

Un Shwap Club pour les petits

Club d’échange de vêtements établi à Montréal depuis quatre ans, le Shwap Club a pignon sur rue pour la première fois avec l’ouverture d’une friperie pour enfants sur la « Well », dans l’arrondissement de Verdun. Avec sa formule hybride, la boutique permet aux membres d’échanger des vêtements 0-5 ans à prix réduit et aux non-membres d’y magasiner des pièces au prix unique de 8 $. On y trouve également des articles avec de légères imperfections au prix de 4 $ et des basiques à 2 $. Aux vêtements apportés par les membres s’ajouteront des pièces usagées chinées par l’équipe.

Mère d’une petite fille de 6 mois, la fondatrice du Shwap Club, Annette Nguyen, a récemment pris toute la mesure de l’impact environnemental d’avoir un enfant. Afin de réduire sa consommation de vêtements pour enfants et celle d’autres familles, elle a ouvert cette friperie. « J’ai pris la décision que Marine Justice n’allait pas avoir de garde-robe à la maison, qu’elle allait seulement avoir quelques morceaux et qu’on allait troquer des trucs tout au long de sa croissance pour au moins diminuer les possessions qu’on a en lien avec elle. » Le nouvel espace se veut aussi un lieu pour la communauté où un coin salon pour discuter et prendre un café sera aménagé, notamment de façon à briser l’isolement que la maternité peut parfois créer.

La boutique est ouverte du samedi au mardi. Il est aussi possible de magasiner en ligne et d’opter pour la livraison ou pour un ramassage aux locaux du Shwap Club (Mile-Ex ou Saint-Henri).

Valérie Simard, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR SAN FRANCISCO Véro x San Francisco. Véronique Cloutier porte une surchemise à carreaux, 129 $.

PHOTO FOURNIE PAR MARIE CLAIRE Véro x Marie Claire, veston semi-ajusté, 199 $

PHOTO FOURNIE PAR SAN FRANCISCO Véro x San Francisco. Véronique Cloutier porte un chandail à col montant, 75 $, et un short en faux cuir, 75 $.

PHOTO FOURNIE PAR MARIE CLAIRE Surchemise sans manches, 89 $, portée par Véro, collection Marie Claire, et pour la mannequin, collection Claire France, 109 $.







De nouvelles collections pour Véro

Véronique Cloutier lance ses collections d’automne, sous le signe du confort, pour les différentes enseignes du Groupe Marie Claire, soit les boutiques San Francisco, Grenier, Marie Claire et Claire France. Il y a de jolis tricots douillets, des cardigans chics, des pulls colorés, des surchemises, des chemises amples aux couleurs pastel, du faux cuir, des jeans, jupes et robes qui passent partout. En cette saison fraîche, il y a aussi des manteaux matelassés au style sport-chic, qui vont nous tenir au chaud. Les collections Véro sont offertes aux 300 adresses des différentes enseignes du groupe, ainsi qu’en ligne.

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LES HÔTELS LE GERMAIN Cet ensemble polo et jogger en coton bio mercerisé (89 $ par morceau) peut très bien sortir de la maison pour un brunch !

De la chambre à la rue

Ce qu’on aime de la plus récente collection de vêtements de détente créée par les hôtels Le Germain en collaboration avec la Maison Simons, c’est la capacité de plusieurs pièces de passer de la chambre (d’hôtel !) à la rue. On sait que la nuisette en soie a la cote pour les sorties, qu’elles soient décontractées ou chics. Cette année, elle est proposée en bleu « crépusculaire ». Sweat et jogger, très beau t-shirt détente à coupe ample, à porter avec ou sans son short assorti, font partie des morceaux coups de cœur de ce nouvel hommage au cocooning. Les vêtements s’achètent à partir du site de Simons ou en magasin.

Ève Dumas, La Presse