(Paris) La maison japonaise Issey Miyake a rendu hommage vendredi à Paris à son fondateur décédé en août avec un défilé chorégraphié, dont il était le pionnier.

Agence France-Presse

Un portrait en noir et blanc d’Issey Miyake, décédé au Japon à l’âge de 84 ans, a été projeté sur les murs et le défilé a commencé solennellement avec des tenues sobres, également en noir et blanc.

Mais les danseurs, en tenue aérienne couleur chair, se sont joints vers la fin aux mannequins pour une performance dansante onirique, marque de fabrique de la maison japonaise.

C’est dans les années 1990 que des danseurs de William Forsythe ont rejoint les mannequins de Miyake lors d’un défilé, chose inédite à l’époque, mais de plus en plus fréquente aujourd’hui comme au dernier défilé Dior cette semaine.

La vision du vêtement dans lequel on peut bouger d’Issey Miyake l’a fait rencontrer le chorégraphe américain, pour qui il a créé les costumes de son ballet The Loss of Small Detail, en 1991.

PHOTO GEOFFROY VAN DER HASSELT, AGENCE FRANCE-PRESSE La collection présentée vendredi s’inspire de la sculpture, intégrant éléments et textures propres à cet art. Il y a des silhouettes tridimensionnelles réalisées avec une seule pièce de tissu ou des imprimés créés à partir de formes en argile appliqués à la main sur le tissu pour apporter relief et texture.

Il avait également fait des costumes pour les chorégraphes Trisha Brown et Daniel Ezralow et les défilés de la maison sont souvent accompagnés de performances dansantes ou d’acrobaties.

Les courbes sont omniprésentes, mais cette saison, il y a des volumes angulaires comme pour créer des protections autour du corps.

La danse est aussi saccadée, contrastant avec les mouvements fluides et joyeux des défilés précédents.

La palette vitaminée — vert, mauve, bleu — vient rafraîchir les looks gris et beige.

La maison introduit pour cette collection la fibre innovante, du polyester « végétal » qui n’utilise pas de pétrole dans sa source.