Les créations et défilés spectaculaires de Karl Lagerfeld pour Chanel, Fendi et sa propre marque, ainsi que sa forte personnalité, ont profondément marqué le monde de la mode.

(Paris) Karl Lagerfeld sera à l’honneur d’une grande rétrospective au Metropolitan Museum of Art de New York en 2023 et de son prochain Met Gala, rendez-vous fantasque des plus grandes vedettes internationales, ont annoncé les organisateurs vendredi.

Agence France-Presse

En pleine Fashion week, la toute-puissante rédactrice en chef de Vogue aux États-Unis, Anna Wintour, figurait vendredi parmi les amis du couturier et autres personnalités réunis dans l’ancien studio photo de Lagerfeld, à Paris, pour présenter l’exposition.

Première rétrospective internationale depuis son décès en février 2019, Karl Lagerfeld, A Line of Beauty se tiendra du 5 mai au 16 juillet 2023 au Met et retracera sa carrière depuis les années 1950 jusqu’à sa dernière collection en 2019.

Destiné à financer le département mode du Met (The Costume Institute), le flamboyant Met Gala, qui coïncide traditionnellement avec la grande exposition annuelle du musée, sera organisé le 1er mai en l’honneur du couturier au catogan et lunettes noires, dont le nom est indissociable de la maison Chanel.

« La majorité des environs 150 créations exposées seront accompagnées des croquis de Lagerfeld », précisent ses organisateurs.

« De Fendi à Chanel en passant par ses propres marques, son génie fut de rénover constamment ses objectifs, de toujours absorber de nouvelles informations sans jamais perdre son cap », a déclaré Anna Wintour. « Sa carrière fut pleine de paradoxes. Karl était le roi du commerce, mais aussi un grand intellectuel de la mode, une des personnes les plus cultivées que j’ai jamais connues. »

Né dans une famille aisée, mais stricte en Allemagne, Lagerfeld démarra sa longue carrière à Paris, où son amitié transformée en rivalité avec Yves Saint-Laurent devint légendaire. Ses créations et défilés spectaculaires pour Chanel, Fendi et sa propre marque, ainsi que sa forte personnalité, ont profondément marqué le monde de la mode.