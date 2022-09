Le Festival Mode+Design prend son envol

C’est ce jeudi que se met en branle le 22e Festival Mode+Design, place des Festivals, à Montréal. Au programme, 17 défilés de mode, de nombreuses performances artistiques et musicales, et plus de 40 marques et designers d’ici réunis dans l’espace des boutiques éphémères. On y retrouvera notamment Lachapelle Atelier, Little Yogi, Lambert, Bego, Dailystory, Alter Sole, La Pimbêche, Noble et BKind. Voici quelques évènements à ne pas manquer