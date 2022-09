La marque montréalaise de streetwear Le Cartel est maintenant offerte dans les boutiques Foot Locker partout au Canada.

Olivia Lévy La Presse

Le Cartel devient ainsi la première marque québécoise distribuée dans les boutiques du géant américain qui se trouvent dans les trois grands centres urbains, Montréal, Toronto et Vancouver. La marque, fondée en 2015, collabore avec des artistes et crée des vêtements avec de beaux imprimés et illustrations originales.

Le Cartel a d’ailleurs imaginé pour l’occasion trois minicollections avec trois artistes montréalais, et chacune sera offerte dans les boutiques d’une seule ville, soit Petitom à Montréal, Farah Allegue à Toronto et Epithumia Rose à Vancouver. Les ambassadeurs de cette collaboration sont les rappeurs Zach Zoya et Fouki et le producteur lavallois High Klassified.