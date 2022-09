L’an dernier, Marigold et Canadian Hat x Harricana se sont unis pour présenter un défilé de leurs nouvelles collections dans le cadre de la Semaine Mode de Montréal.

La semaine de la mode de Montréal débute lundi, partout dans la ville. Jusqu’au 25 septembre, plus de 100 créateurs, détaillants, manufacturiers et stylistes participent à cette semaine festive en invitant le public à visiter leurs ateliers et boutiques.

Olivia Lévy La Presse

La programmation compte 150 évènements : défilés de mode, boutiques éphémères, conférences, visites d’ateliers, bref, il y en a pour tous les goûts.

« C’est une vitrine sur la créativité et le savoir-faire des différents acteurs de l’industrie de la mode. C’est le moment de célébrer la mode locale et son effervescence, ça nous permet pendant cette semaine de tourner les projecteurs sur notre secteur, et de le célébrer aux quatre coins de la ville », estime Mathieu St-Arnaud-Lavoie, directeur général de mmode, la grappe métropolitaine de la mode, qui organise la Semaine Mode de Montréal.

« C’est une semaine de mode très éclatée. Il y a des lancements de collections, des défilés, des visites d’ateliers ou de manufactures, des conférences, des virées magasinages, qui ont lieu à Montréal, dans différents lieux, poursuit-il. On voit qu’il y a une conscience qui s’est développée au fil des ans sur l’importance de l’achat local et ça me réjouit. »

Parmi tous les évènements prévus, nous en avons sélectionné cinq à ne pas manquer. Les voici.

Atelier-boutique Harricana et Canadian Hat 1918

L’atelier-boutique Harricana propose une soirée magasinage sur le thème de la mode écologique avec une démonstration de surcyclage dans l’atelier centenaire. La nouvelle collection Harricana y sera présentée, tout comme celle de la nouvelle marque de vêtements d’hiver pour enfants JOUA.

Le 21 septembre de 16 h à 20 h au 3697, rue Wellington

Défilé de mode de la Vitrine québécoise

La Vitrine québécoise propose un défilé de mode qui se tiendra au grand magasin La Baie d’Hudson au centre-ville de Montréal. Une dizaine de créateurs participent à l’évènement, dont Cokluch, Mélissa Nepton, Marigold, Louve Montréal, Oscar Mendoza, Nadya Toto, Mercedes Morin et bien d’autres.

Le 22 septembre à 17 h 30, au 2e étage du grand magasin La Baie d’Hudson au 585, rue Sainte-Catherine Ouest

Proud Diamond et Buffalo Jeans

La marque de bijoux Proud Diamond et les jeans Buffalo David Bitton organisent un défilé de mode et une boutique éphémère. Sur la terrasse du 10e étage du 1, rue Chabanel, Proud Diamond présentera sa collection Signature d’émeraudes éthiques en plus d’organiser une vente de ses bijoux.

Le 22 septembre entre 17 h et 21 h au 1, rue Chabanel Ouest, 10e étage (entrée au 9320, boulevard Saint-Laurent)

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Romy et Myriam Maguire, fondatrices de Chaussures Maguire

Maguire x Afterglo

Jeudi, vous pourrez assister à l’évènement Maguire x Afterglo. Dans la boutique-atelier des chaussures en cuir Maguire, on invite la marque de jouets sexuels Afterglo, et pour que la joie soit ultime, du vin nature sera servi.

Le 22 septembre de 15 h à 21 h, au 5365, boulevard Saint-Laurent

PHOTO FOURNIE PAR LA SEMAINE MODE DE MONTRÉAL Boutique Belle et Rebelle

Belle et Rebelle

Vendredi, la boutique Belle et Rebelle vous invite à un atelier sur les couleurs. Quelles couleurs vous font rayonner ? Comment les porter et les agencer ? Non, il n’y a pas que le noir dans la vie. Et les vêtements de couleur sont agréables à porter.

Le 23 septembre de 17 h 30 à 19 h 30, au 6483A, rue Saint-Hubert