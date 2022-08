Serena Williams a encore une fois marqué les esprits avec sa tenue spectaculaire lors de son match de lundi soir aux Internationaux des États-Unis.

On connaît la passion de Serena Williams pour la mode, et pour cette plus récente tenue, elle brillait de mille feux sur les courts de Flushing Meadows. La joueuse a fait une entrée très remarquée dans le stade Arthur-Ashe, lundi, des cristaux dans les cheveux, une veste étoilée scintillante, une traîne brillante par-dessus sa jupe et des chaussures serties de 400 diamants. Le public, en délire, a accueilli sa reine.

Pour créer sa tenue, Serena Williams s’est inspirée des robes de compétition du patinage artistique. Et attention, tout a été pensé dans les moindres détails. Conçue par Nike, la jupe est composée de six couches en référence aux six titres de Serena Williams aux Internationaux des États-Unis, un détail très symbolique pour la championne. Le corsage noir est incrusté de cristaux en forme d’étoiles et fait référence au ciel de New York.

« Je trouve ça génial qu’une athlète comme Serena Williams s’inspire du patinage artistique et adopte le côté scintillant de nos tenues, ce qu’on reproche parfois à notre sport », estime Mathieu Caron, qui a créé les costumes des champions olympiques Tessa Virtue et Scott Moir et celles du couple français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, notamment. « C’est un bel hommage à l’esthétique du patinage artistique et au travail de tous les créateurs de costumes de danse et de patinage artistique. Je suis très fier. »

Style unique

En plus d’être la plus grande joueuse de tennis de tous les temps, Serena Williams a imposé son style vestimentaire. Véritable icône de mode, elle a lancé sa marque S by Serena en 2019, et sa marque de bijoux. Elle a souvent assisté au Met Gala de New York, qui est considéré comme la plus grande soirée de mode de l’année, et on l’aperçoit souvent aux côtés de son amie, l’éditrice du magazine américain Vogue Anna Wintour à des défilés de mode à Paris, Milan ou New York.

Sur les courts de tennis, Serena Williams a su innover avec des tenues toujours plus extravagantes. Des minijupes en jean, des robes aux imprimés léopard ou panthère, des tutus de ballerine ou encore une combinaison moulante.

« Elle a osé. Ses looks n’ont pas toujours été une réussite, mais elle a toujours repoussé les limites. Cette dernière tenue scintillante, avec cristaux et diamants, est magnifique. Elle marque la fin de carrière d’une reine, rien de moins », s’exclame la chroniqueuse mode Lolitta Dandoy.

Cette tenue était très attendue, Serena avait révélé quelques éléments sur Instagram avant le match. Je pense qu’il y a beaucoup de femmes qui vont vouloir porter cette tenue, notamment la veste, même en dehors des courts de tennis. Lolitta Dandoy, chroniqueuse mode

Elle ajoute que la fille de Serena Williams, Olympia, portait une tenue étoilée assortie à celle de sa mère et avait des perles blanches dans les cheveux. La même coiffure que Serena Williams avait en 1999 lorsqu’elle a remporté les Internationaux des États-Unis, son premier Grand Chelem, à 17 ans. « C’était soit elle portait des perles, soit moi. Je voulais le faire, mais je n’avais tout simplement pas le temps », a confié Serena Williams après le match qu’elle a remporté lundi soir contre Danka Kovinic.

« On voyait lundi soir l’évolution de Serena à travers sa fille. Il y a toujours des significations dans les tenues de Serena Williams, c’est très recherché, c’est relié à sa carrière ou encore à une de ses marques. C’est aussi une femme d’affaires », précise Lolitta Dandoy.

En effet, ses chaussures noires, le modèle Nike Court Flare 2, ont été créées en collaboration avec Serena Williams Jewerly. Il y a ses initiales sur le côté, le Swoosh est incrusté de diamants, puis, sur ses lacets, il y a deux bijoux en or massif, ornés de 400 diamants sertis à la main où il est inscrit « Queen » et « Mama ».

« Je n’ai jamais porté de meilleures chaussures pour l’Omnium, elles sont épiques, incroyables et scintillantes », a déclaré Serena Williams dans une vidéo sur TikTok.

Ambassadrice de Nike depuis 2004, Serena Williams a créé en 2021, au sein de la marque, la Serena Williams Design Crew, qui célèbre la diversité et mise sur l’audace. Encore une fois, lundi soir, elle a brillé en mettant en valeur sa différence et son originalité qui resteront gravées dans la mémoire des amateurs de tennis.