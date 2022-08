C’est ce jeudi que se met en branle le 22e Festival Mode+Design, place des Festivals, à Montréal. Au programme, 17 défilés de mode, de nombreuses performances artistiques et musicales, et plus de 40 marques et designers d’ici réunis dans l’espace des boutiques éphémères. On y retrouvera notamment Lachapelle Atelier, Little Yogi, Lambert, Bego, Dailystory, Alter Sole, La Pimbêche, Noble et BKind. Voici quelques évènements à ne pas manquer

Olivia Lévy La Presse

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Défilé Reluxe en 2018 lors du Festival Mode+Design

Le défilé Reluxe

Ce jeudi à 18 h aura lieu le défilé Reluxe au profit de la Fondation Le Chaînon, qui vient en aide aux femmes en difficulté. La vice-première ministre Geneviève Guilbault, la mairesse Valérie Plante, l’animatrice Geneviève Borne et la boxeuse Kim Clavel défileront place des Festivals.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Défilé déambulatoire des finissants du collège LaSalle en 2021 : 80 mannequins portant les créations des élèves ont défilé du collège jusqu’à la Place Ville Marie, rue Sainte-Catherine.

Le défilé Eclectik

Vendredi, à 20 h, c’est le défilé Eclectik des finissants du collège LaSalle, où 40 mannequins et danseurs seront réunis sur scène pour mettre en valeur les créations des designers de la relève, le tout dans une ambiance musicale assurée par DJ Frigid et DJ Plastik Patrik.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE LESLEY HAMPTON Création de l’artiste et designer Lesley Hampton

Futurs divergents

Ce jeudi et samedi à 18 h 15 sera présenté le spectacle Futurs divergents, un théâtre de rue qui réunit musique, danse, hip-hop et mode. Une création en collaboration avec Indigenous Fashion Arts, qui signe le volet mode de ce projet, où les vêtements de designers autochtones seront mis à l’honneur.

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL MODE+DESIGN Les perruques en vitrine du Centre Eaton

Impertinence, une exposition de perruques

L’artiste Stéphane Scotto di Cesare expose en vitrine du Centre Eaton 28 perruques très colorées, dont certaines ont coiffé les drag queens de l’émission Canada’s Drag Race ; 28 perruques, c’est 800 mètres de cheveux exposés dès aujourd’hui.

Le Festival Mode+Design aura lieu jusqu’au 28 août.