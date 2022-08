Une conférencière s’est ajoutée à la programmation du prochain C2 Montréal, et pas des moindres : la mannequin Naomi Campbell.

Stéphanie Morin La Presse

Celle qui a posé sur la couverture de plus de 1000 magazines à travers le monde, en plus de participer aux défilés des grandes maisons de couture, montera sur la scène de l’évènement C2 Montréal, présenté du 26 au 28 septembre au centre-ville.

Outre son travail de mannequinat, la Britannique a œuvré auprès de plusieurs œuvres caritatives, prenant position sur des enjeux tels l’environnement, les droits de la personne et la santé mondiale, en particulier celle des femmes et des enfants. Elle a d’ailleurs fondé en 2005 l’organisme Fashion For Relief.

D’autres conférenciers ont été dévoilés par l’organisation de C2 Montréal, tels le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, Sandie Hawkins (directrice des ventes et des opérations marketing en Amérique du Nord pour TikTok), le PDG de Vayner NFT Avery Akkineni et Sébastien Borget, cofondateur de The Sandbox.

Notons que cette année, C2 Montréal s’installera dans un nouvel espace, le Nouveau Centre, au cœur du centre-ville de Montréal. Le public pourra de plus assister à des évènements extérieurs gratuits sur l’esplanade de la Place Ville Marie et le Fairmount Queen Elizabeth.