Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Par ici les peaux sensibles

Silvia Galipeau La Presse

Bonne nouvelle pour les peaux sensibles parmi nous, en mal d’hydratation surtout. La marque végane Pacifica, qui nous vient des États-Unis, a lancé dans les derniers mois une gamme baptisée Vegan Ceramide, à base d’extraits de racine de calendula et de guimauve, pour un soin intense et non irritant d’hydratation. Et ça marche : que ce soit le nettoyant extra-doux, la crème pour les yeux, la lotion ou la crème barrière, la peau est ici nourrie à souhait, sans le moindre ingrédient irritant, sans parfum en prime. Finies les plaques sèches. Et ça ne vous coûtera pas un bras. On ne s’en passe plus. Avis aux intéressés : la gamme propose aussi des timbres (patches) hydratants et réutilisables pour le dessous des yeux et les rides du sourire, offrant, et en 10 minutes, une immédiate et durable sensation de fraîcheur et d’hydratation. À conserver au réfrigérateur, pour un traitement plus intense encore (après une grosse semaine, avant vos vacances, pour soigner un décalage horaire, ou, pourquoi pas, un lendemain de veille, tiens !).

À partir de 9,99 $, en vente chez Pharmaprix

Par ici le soleil

Silvia Galipeau La Presse

PHOTO FOURNIE PAR SUMMER FRIDAYS Un écran minéral, quoique non hydrofuge, comme on les aime

Voici l’écran solaire qu’on attendait : minéral (à base d’oxyde de zinc), quoique léger, enrichi de vitamine E et d’antioxydants, avec une protection à large spectre (FPS 30), on l’applique en un tour de main, telle une lotion. Du jamais vu pour un produit du genre. Il s’agit en outre du premier écran solaire de la marque (Summer Fridays), dont on apprécie déjà les produits (notamment son lait nourrissant pour le corps), tous véganes, non testés sur les animaux, et surtout exempts d’une cinquantaine d’ingrédients néfastes (pensez sulfates, parabènes, etc.). Aux contenants en prime recyclables. Un bémol toutefois : cet écran n’est pas hydrofuge. À utiliser cet été en ville, donc, plutôt qu’à la plage.

46 $, en vente chez Sephora

Nouveautés rafraîchissantes chez Groom

Sylvain Sarrazin La Presse

PHOTO FOURNIE PAR GROOM La crème à mains réparatrice, le savon liquide à mains et le savon en barre de Groom : des nouveautés pour rafraîchir son été

La sympathique marque locale de soins pour hommes renforce son arsenal avec de nouveaux produits aux fragrances d’agrumes et de bois parfaites pour l’été. On note deux savons exfoliants : un pour les mains, liquide, aux extraits de bambou et d’aloès, efficace pour déloger les impuretés et hydrater la peau ; l’autre est un savon en barre aux aiguilles de sapin et au beurre de karité, agréable et durable, aux fragrances boréales. Groom propose également une crème à mains réparatrice au beurre de moringa, à la cire d’abeille et au jojoba, qui se veut hydratante et non grasse. Elle se révèle en effet moins huileuse que la moyenne, même si elle laisse une légère sensation sur les doigts en dépit d’un étalage énergique. Enfin, un revitalisant à barbe à l’huile d’argan et de jojoba clôt la procession, confirmant l’expertise de la marque montréalaise, grâce à un beau fini lustré sur les poils et l’agréable parfum mêlant agrumes et conifères, véritable signature maison.

De 12 $ à 33 $, en vente chez Groom, de nombreux barbiers ou au Centre du rasoir

La nouvelle génération d’autobronzants

Iris Gagnon-Paradis La Presse

PHOTO FOURNIE PAR NUDA Le nouveau sérum autobronzant de Nuda

On l’avoue, on reste toujours un peu méfiante devant les produits autobronzants. Leur application peut sembler complexe et personne n’a envie de finir avec la peau orange ou marbrée ! Mais en cette ère où on ne sait que trop bien que les rayons du soleil sont néfastes pour la peau et son apparence, on aime l’idée d’obtenir un teint hâlé sans se faire bronzer. La marque canadienne Nuda, fondée en 2017, a à sa façon révolutionné le marché des soins autobronzants avec ses produits véganes, sans parabènes, sulfates, huiles minérales ou alcool. Tous leurs produits contiennent aussi des ingrédients bénéfiques pour la peau, comme le nouveau sérum autobronzant, composé notamment d’acide hyaluronique, de vitamine E, d’huile de jojoba, de coco et de pépins de framboise, en plus d’extraits de fruits et de betteraves. En plus de prendre une jolie teinte hâlée (qui demeure subtile), la peau est ainsi nourrie, hydratée et fait le plein d’antioxydants. Le produit, à la texture aqueuse très légère, ne tache pas. À utiliser en remplacement de votre sérum habituel, tout simplement.

Prix : 60 $ (30 ml), offert en ligne et dans les points de vente.