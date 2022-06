La marque montréalaise de sacs, d’accessoires et de manteaux en cuir m0851 fête ses 35 ans. Rencontre avec Faye Mamarbachi, présidente de l’entreprise.

Olivia Lévy La Presse

Malgré son âge, m0851 n’a pas pris une ride. Les modèles de sacs à main créés à ses débuts sont toujours très actuels. « Ils n’ont pas perdu de leur éclat », s’exclame Faye Mamarbachi, présidente de la marque fondée par son père, Frédéric Mamarbachi, en 1987. « Le design intemporel de nos sacs et accessoires en cuir tout comme la qualité du produit, ce sont les valeurs et l’ADN de la marque », dit-elle.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Le design de ce sac en cuir aniline date des années 1990.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Le sac à dos en cuir aniline fait partie des plus populaires de la marque.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Ce sac a été le chouchou dès le début en 1987 ; il sera lancé dans les collections capsules à l’automne.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE M0851 Petit sac plat à l’épaule, cuir aniline, 195 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE M0851 Sac MB93, cuir aniline, 175 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE M0851 Sac d’ordinateur, cuir aniline, 515 $ 1 /6











« On a toujours misé sur des classiques indémodables. Tous nos sacs et accessoires sont fabriqués ici dans nos ateliers, ç’a toujours été le cas, c’est comme avoir une cuisine dans sa maison ! »

Ça fait partie de notre quotidien, la fabrication locale, ça fait partie de nous. Faye Mamarbachi, présidente de m0851

On reconnaît les sacs de la marque m0851 par leur design épuré et leur fameux cuir lisse italien « aniline » qui a fait le succès de la maison, tout comme les sacs en bandoulière, les cabas, fourre-tout et sacs à dos. Sans oublier les manteaux et blousons de cuir. La marque s’est d’abord appelée « Rugby North America » en 1987, puis a changé en 2003 pour m0851, M pour Mamarbachi et 0851 correspond au mois et à l’année de naissance du fondateur, Frédéric Mamarbachi.

Collection capsule

Pour célébrer ses 35 ans, m0851 collabore avec Je Love Haïti, une jeune marque montréalaise créée par Martine St-Victor, directrice générale de l’agence Edelman. La collection capsule m0851 x Je Love Haïti propose deux foulards qui reprennent des œuvres de deux artistes haïtiens, l’écrivain et peintre Frankétienne, véritable trésor national du pays, et Pascale Faublas. Dix pour cent des bénéfices seront versés à la Fondation KANPE, qui a pour mission d’accompagner les communautés les plus vulnérables d’Haïti. « C’est pour souligner l’histoire d’amour qu’Haïti a avec le Québec et le talent de ces artistes, mais aussi une façon de célébrer mon amitié avec Martine St-Victor. »

PHOTO STÉPHANE LOSQ, FOURNIE PAR M0851 Faye Mamarbachi et Martine St-Victor portent chacune les foulards m0851 x Je Love Haïti, en vente au coût de 160 $.

PHOTO STÉPHANE LOSQ, FOURNIE PAR M0851 Foulard Allégresse de l’artiste Frankétienne. de la collection m0851 x Je Love Haïti

PHOTO STÉPHANE LOSQ, FOURNIE PAR M0851 Foulard Larènn Soley de l’artiste Pascale Faublas, de la collection m0851 x Je Love Haïti 1 /3





À l’automne, m0851 va également lancer des petites collections des modèles de sacs favoris qui font partie de l’histoire de la marque, une façon de créer un peu de nostalgie. « Les modèles les plus demandés sont ceux qui ont été dessinés il y a 30 ans », observe Faye Mamarbachi.

Aujourd’hui, on joue sur la mobilité, on s’adapte aux nouvelles réalités du quotidien, il y a notamment beaucoup de sacs à dos pour se déplacer à vélo, des sacs pour transporter son ordinateur ou pour voyager. Faye Mamarbachi, présidente de m0851

Quel est le secret pour durer 35 ans ? « Il faut s’adapter aux changements et aux obstacles. Pendant la pandémie, la plateforme de vente en ligne a pris de l’ampleur, heureusement ! On a aussi une représentation internationale avec des partenaires de longue date, notamment en Europe. Et notre clientèle est très fidèle », explique la présidente.

« Les sacs se transmettent d’une génération à une autre, souligne-t-elle. Les enfants de nos clients portent les sacs qui sont à l’épreuve du temps, et si vous voulez les faire réparer, vous êtes les bienvenus, vous pouvez le faire ici, à notre bureau-atelier. »

Des changements et des projets

Une nouvelle boutique rue Bloor, en plein centre de Toronto, ouvrira en juillet. « Nous sommes excités d’ouvrir une boutique dans cette très belle rue commerçante de Toronto, car depuis deux ans, les choses ont changé, et c’est bien de lancer à nouveau des projets. » En décembre 2019, les bureaux et ateliers de production ont quitté le Mile-End pour s’installer sur le boulevard Saint-Laurent, angle Chabanel, puis Faye Mamarbachi a remplacé son père et a pris la direction de l’entreprise.

« La transition s’est faite de manière naturelle et progressive, ça fait très longtemps que j’y travaille, c’est une petite entreprise, on porte plusieurs chapeaux et surtout je travaille avec une équipe de femmes passionnées. On va continuer de se démarquer, c’est ce qui fait qu’on dure. On reste intègres à nos valeurs dans la gestion de notre développement, la relation humaine avec nos clients, nos équipes et partenaires. »