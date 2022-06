Les dernières nouvelles de la mode locale.

Ève Dumas La Presse

Maillots de ville

La saison des canicules et des piscines municipales bondées approche. Certaines voudront y faire bronzette et trempette dans leur bikini le plus seyant. D’autres joindront l’utile à l’agréable et profiteront aussi du couloir de natation pour bouger un peu. Les maillots de conception ou de fabrication québécoise qui conviennent à la fois au sport et à la pose ne sont pas légion. Mais certaines entreprises d’ici tentent de promouvoir la catégorie.

C’est le cas de Poolside, par exemple, un projet de pandémie dont nous vous avons déjà parlé.

Certaines trouveront peut-être le modèle de base un peu échancré/décolleté pour les séances de sport intensives, mais ce une-pièce, fait en polyester certifié OEKO-TEX, est indéniablement aussi attrayant que polyvalent, avec son dos coupé très bas. On aime que les bretelles soient ajustables, pour porter le maillot bien serré dans l’eau, mais plus détendu sur la serviette. De nouveaux modèles pour la piscine doivent voir le jour à l’automne, mais pour l’instant, on se contente bien du classique en noir, en bleu ou en rouge Baywatch !

Pour une tenue imbattable, les maillots de la division Active de June Swimwear ont fait leurs preuves. Le modèle Nova, qui sera offert sous peu sur le site de l’entreprise et dans les Sports Experts de la province, est bien sage du devant, avec son encolure qui monte, mais ses bretelles croisées dans un dos bien ouvert lui donnent vraiment de la gueule. Ce n’est pas loin de la perfection comme maillot de natation ! Les discrètes opteront pour le noir ou le vert « zenith », mais le rose flash (ou Paparazzi) est notre coup de cœur. Pour nager, la marque propose également le modèle Michael, son classique, ainsi que le deux-pièces Jenna.

Bien qu’ils ne soient pas faits précisément pour la natation, certains modèles des marques Othersea et Selfish pourraient convenir aux longueurs en bassin. Le haut de bikini Beatrice de Selfish, par exemple, a une coupe bien sportive. Le Caravelle d’Othersea ne conviendra sûrement pas aux grandes nageuses, mais son attache dans le dos empêchera les bretelles de glisser.

Twinning

Jumeaux/jumelles PHOTO FOURNIE PAR SEGSEA Le maillot Segsea pour papa coûte 89,99 $ et entre 49,99 $ et 59,99 $ pour fiston.

PHOTO JAY ARSENAULT, FOUNIE PAR NANA THE BRAND Le maillot de bain rashguard deux pièces pour enfant coûte 50 $. Le une-pièce à fleurs rétro de maman est à 80 $. Chez Nana The Brand.

PHOTO JAYARSENAULT Le Mila à rayures de la fondatrice de Nana, Marina Bastarache, se vend 70 $. La version enfant coûte 40 $.

PHOTO YANIQUE FILLION FOURNIE PAR ESSENTIELS CO. Essentiels Co. propose de nombreuses options de twinning cette saison. Le motif Hailey en cache-cœur pour maman (89,99 $) et en manches courtes simples pour petites (59,99 $).

PHOTO YANIQUE FILLION FOURNIE PAR ESSENTIELS CO. On adore cette combinaison unisexe Mackenzie (69,99 $), chez Essentiels. 1 /5









La tendance du twinning, qui consiste à habiller ses enfants comme nous, ne semble pas s’essouffler. Au Québec seulement, plusieurs designers ont produit des versions mini de certaines pièces de leurs collections. C’est le cas d’Essentiels, qui propose un grand nombre d’options, d’Eliza Faulkner avec sa robe Angelica — aussi adorable pour maman que pour bébé — et même des marques de maillots Nana the Brand et Segsea.

Élan d’été

Moose Knuckles PHOTO FOURNIE PAR MOOSE KNUCKLES La robe Tagon a un cordon de serrage qui permet de personnaliser la longueur. 225 $

PHOTO FOURNIE PAR MOOSE KNUCKLES Le chandail à capuchon Siesta Key, avec ses manches courtes et son épaule tombante est fait d’un mélange de coton biologique et recyclé. 275 $

PHOTO FOURNIE PAR MOOSE KNUCKLES Le short Sarasota est particulièrement décontracté. 225 $

PHOTO FOURNIE PAR MOOSE KNUCKLESLA Le polo La Jolla est fait de coton piqué respirant. 225 $ 1 /4







Surtout connue pour ses manteaux d’hiver haut de gamme au logo métallique bien plaqué sur l’épaule, la marque Moose Knuckles fait également des vêtements pour temps chaud. La collection capsule printemps-été 2022 comprend une robe débardeur toute simple, mais avec un cordon qui permet d’en ajuster la longueur. Les t-shirts se portent grands et les shorts ont une coupe décontractée. Vivement un été sport et tout confort !

Nemrac à Saint-Lambert

PHOTO FOURNIE PAR NEMRAC La boutique-atelier Nemrac vient d’ouvrir à Saint-Lambert.

La designer Carmen Popescu, de la griffe québécoise Nemrac, vient d’ouvrir sa première boutique-atelier à Saint-Lambert. L’espace est habité par les collections de la marque, mais accueillera aussi des collaborations avec des griffes locales comme Alice et Simone, Louve, Manik Fashion, Manteaux Desloups, Mercedes Morin et This Ilk. La designer pourra aussi concevoir sur place des créations personnalisées pour ses clientes avec des demandes spécifiques. Les plus récentes pièces de Nemrac, dont certaines sont très colorées, ont pour point de départ les paysages du Chili. « Bercée par l’aura de la romance lointaine de la Patagonie, je me suis inspirée d’une gamme de nuances reflétant les glaciers plongeant dans les lacs émeraude, les sommets des Andes s’élevant dans les nuages et la brume tourbillonnante telle une œuvre d’aquarelle dans le ciel et les forêts de feuillus. L’art et les bâtiments colorés du pays font aussi partie de cette aquarelle », explique Mme Popescu, dans son communiqué.