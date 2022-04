Valérie Simard La Presse

Collaboration

Les couleurs d’Antoine Saint-Laurent chez Simons

PHOTO FOURNIE PAR SIMONS Kangourou fleurs d’iris, Antoine Saint-Laurent x Twik, 140 $

PHOTO FOURNIE PAR SIMONS T-shirt portrait intime, Antoine Saint-Laurent x Twik, 69 $

PHOTO FOURNIE PAR SIMONS Le « mom jean vintage » peint par Antoine Saint-Laurent, 180 $ 1 /3





Belle collaboration que celle de l’artiste Antoine Saint-Laurent avec La Maison Simons. Celui qui se décrit comme un artiste, un peintre, un poète et un rêveur transpose sur des vêtements son univers rempli de fleurs et de couleurs. On a pu voir l’animateur d’OD dans l’Ouest, Jay Du Temple, arborer l’une de ses créations l’automne dernier. D’ordinaire des pièces uniques et exclusives, peintes à la main, les œuvres d’Antoine Saint-Laurent ont été reproduites sur des t-shirts, chandails en molleton et kangourous de la collection Twik de Simons. Reprenant la démarche de l’artiste, Simons l’a également invité à peindre 42 jeans uniques qui ont été mis en vente sur le site du détaillant en début de semaine. « Dans mes rêves les grandes personnes n’existent pas. Parce que les grandes personnes manquent toujours de couleurs », écrit-il sur son site web. Voilà l’occasion de s’en revêtir.

Nouvelle collection

Par ici le printemps !

PHOTO FOURNIE PAR NOÉMIAH Robe imprimée Chloé en organza de soie, Noémiah x Estée Preda, 495 $

PHOTO FOURNIE PAR NOÉMIAH Haut imprimé Constance en voile de coton et panneaux de soie, Noémiah x Estée Preda, 260 $

PHOTO FOURNIE PAR NOÉMIAH Robe Ari en jacquard de soie et mélange soie-coton, Noémiah x Estée Preda, 265 $

PHOTO FOURNIE PAR NOÉMIAH Foulard Fleurs coupées en soie, Noémiah x Estée Preda, 82 $ 1 /4







Quand la designer Noémie Vaillancourt de Noémiah et l’artiste Estée Preda se rencontrent, des vêtements vaporeux imprégnés de fleurs et de poésie naissent. Cette nouvelle collection de sept morceaux, baptisée « Fleurs coupées », est un clin d’œil à l’art populaire, au petit point et aux travaux d’aiguille de nos grands-mères. « Le printemps s’est rapidement immiscé dans la conversation entre Estée et moi, les lianes ont fleuri et les papillons ont éclos. » Les robes, hauts et accessoires sont taillés dans des matières naturelles, soit du jacquard et de l’organza de soie ainsi que du lin. Toutes les pièces sont fabriquées sur commande, à Montréal.

Évènement

La Braderie de mode québécoise bientôt à Montréal et à Québec

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE La Braderie de mode québécoise sera de retour au Marché Bonsecours, du 7 au 10 avril.

Après un retour en présentiel attendu l’automne dernier, la Braderie de mode québécoise tiendra son édition printanière au Marché Bonsecours à Montréal, du 7 au 10 avril, et au Terminal de croisière de Québec, du 28 avril au 1er mai. Soulignons que l’évènement de Gatineau a été reporté. Près de 80 designers québécois offriront des pièces de leurs nouvelles et anciennes collections à des prix réduits de 20 % à 80 %. Les designers québécois ayant été durement frappés par la pandémie, la productrice de la Braderie et designer Anne de Shalla a voulu mettre en place une collecte de fonds pour le Centre d’apprentissage Santé et Rétablissement (CASR). Basé sur le modèle Recovery College implanté dans 22 pays, le CASR a été mis sur pied en 2020 par l’Université du Québec à Trois-Rivières afin d’offrir des formations sur le bien-être et la santé mentale, gratuites et ouvertes à tous. Plusieurs designers feront un don au CASR en fonction des ventes réalisées lors de l’évènement. Guidatour, partenaire de la Braderie, versera aussi 8 $ pour chaque billet de tour guidé du Vieux-Montréal qui sera acheté d’ici le 7 avril.