Barbara Stegemann, fondatrice et PDG de The 7 Virtues, une entreprise sociale qui fait du parfum équitable

Barbara Stegemann a une énergie débordante. Rien n’arrête cette entrepreneure née à Pointe-Claire, fondatrice et PDG des parfums The 7 Virtues, une entreprise sociale qui fabrique du parfum équitable à partir d’huiles essentielles provenant de pays en reconstruction à la suite de guerres et de conflits.

Ainsi, le patchouli vient du Rwanda, il apporte aux veuves leur indépendance économique, le vétiver vient d’Haïti, il contribue à soutenir les terres cultivables dévastées par le tremblement de terre de 2010, la vanille vient de Madagascar et aide à offrir une éducation et des soins de santé, la fleur d’oranger et la rose viennent d’Afghanistan, là où tout a commencé pour Barbara Stegemann.

En 2006, son meilleur ami, le capitaine Trevor Greene, soldat de l’armée canadienne en mission en Afghanistan, est grièvement blessé. Cet épisode est l’élément déclencheur. Barbara Stegemann souhaite alors changer le monde, rien de moins.

Mission de paix

Elle veut poursuivre la mission de paix et décide d’encourager des fermiers afghans à cultiver de la fleur d’oranger plutôt que des graines de pavot, puisque c’est illégal. Elle achète ainsi pour 2000 $ d’huile de fleur d’oranger, par l’entremise d’une ONG, pour en faire du parfum. Sans aucune expérience, mais avec une grande détermination, elle lance, en 2010, son parfum The 7 Virtues dans les magasins La Baie d’Hudson partout au Canada.

En 2012, elle passe à l’émission Dragon’s Den à CBC (la version anglophone de Dans l’œil du dragon) et arrive à convaincre l’homme d’affaires W. Brett Wilson de financer son entreprise, ce qui lui permet de multiplier les fragrances et les ventes des parfums dans le monde entier. En 2013, Barbara Stegemann a été invitée à participer à une mission commerciale en Haïti avec l’ancien président Bill Clinton et d’autres entreprises sélectionnées pour leurs modèles économiques innovants. Aujourd’hui, The 7 Virtues est la marque de parfum propre la plus vendue chez Sephora.

Bien sûr, la situation en Ukraine l’interpelle profondément. « Mon cœur est brisé. Je connais les ravages de la guerre. »

L’Afghanistan, le Rwanda, ce sont des endroits que j’ai appris à connaître. Je connais leurs blessures, mais je connais aussi leur résilience et déjà, l’Ukraine a montré sa résilience. Barbara Stegemann, fondatrice de The 7 Virtues

« J’ai vu de grandes initiatives pour accompagner les réfugiés ukrainiens, comme celle de mon ami, le chef Jose Andres [il sert des repas aux réfugiés ukrainiens à la frontière de la Pologne et de l’Ukraine], ajoute-t-elle. C’est une initiative que je soutiens, tout en continuant à chercher des occasions supplémentaires pour aider les organisations qui sont déjà sur le terrain. »

Un parfum pour l’équité menstruelle

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, en collaboration avec l’organisme Days for Girl, The 7 Virtues a lancé Lotus Pear, un parfum conçu avec du géranium d’Égypte et de la rose, dont une partie des recettes des ventes contribue à faire avancer l’équité menstruelle des femmes et filles du Népal. « Comment, encore aujourd’hui, dans certains pays dont le Népal, quand de jeunes filles ont leurs menstruations, elles ne peuvent pas aller à l’école, elles sont honteuses, stigmatisées ? », s’interroge Barbara Stegemann en entrevue.

« Il faut les aider, distribuer des trousses d’hygiène menstruelle lavables et changer les mentalités. Les jeunes filles doivent aller à l’école, sortir de la pauvreté, devenir indépendantes, choisir la vie qu’elles ont envie de mener. C’est tellement important. Ça nous concerne tous, dit-elle. D’ailleurs, les serviettes hygiéniques, tampons et produits d’hygiène féminine réutilisables devraient être gratuits, dans tous les pays. »

Barbara Stegemann parle de sa philosophie qui repose sur les sept vertus, l’émerveillement, la vérité, l’équilibre, le courage, la justice, la sagesse et la beauté.

Je suis une entrepreneure sociale qui croit au retour sur l’amour [ROL – Return on love] et non pas juste au retour sur l’investissement [ROI — Return on investment]. Les jeunes générations ont envie d’acheter des produits qui ont du sens, qui sont durables, écologiques, mais qui servent une cause. Barbara Stegemann, fondatrice de The 7 Virtues

« Peut-être qu’un jour, toutes les marques et entreprises contribueront à soutenir une cause », ajoute-t-elle.

La femme d’affaires garde de très bons souvenirs de ses premières années à Montréal. « Je reviens souvent à Montréal, une ville que j’adore, même si j’ai déménagé en Nouvelle-Écosse lorsque j’avais 8 ans », souligne celle qui est très fière du chemin qu’elle a parcouru.

« Quand je pense que je vends du parfum à Paris, moi qui habitais dans une ville de pêcheurs de Nouvelle-Écosse ! Il ne faut jamais abandonner ! J’ai commencé dans mon garage. Combien de fois on m’a découragée, on m’a dit que je n’y arriverais pas ! On apprend, on s’entoure de gens qui nous inspirent et qui nous donnent de bons conseils, et très souvent, c’est quand on arrive près du but qu’on abandonne. Alors je vous le dis : il faut continuer », rappelle l’entrepreneure, qui offre aussi des conférences sur la motivation.