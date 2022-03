The 7 Virtues, des parfums pour changer le monde

Barbara Stegemann a une énergie débordante. Rien n’arrête cette entrepreneure née à Pointe-Claire, fondatrice et PDG des parfums The 7 Virtues, une entreprise sociale qui fabrique du parfum équitable à partir d’huiles essentielles provenant de pays en reconstruction à la suite de guerres et de conflits.