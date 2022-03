Les dernières nouvelles de la mode locale.

Vonhguard : la mode urbaine façon Québec

Dans un secteur de la mode dominé par les logos, ils souhaitent s’établir avant tout par leur style. Lauréat récemment d’un prix d’excellence remis par Black Designers of Canada, Vonhguard laisse sa marque, à Québec notamment, où ses créateurs sont établis.

C’est en 2018 que Vonhguard – nom inspiré de l’ancien français « vanguard » pour avant-garde – a vu le jour avec le lancement de pièces simples comme des t-shirts et des chandails à capuche. Maintenant à sa quatrième collection, le trio derrière Vonhguard propose des morceaux un peu plus complexes et diversifiés qui continuent de s’inscrire dans la mode urbaine. « Au départ, on se disait qu’on allait faire des innovations dans nos design. Aujourd’hui on mise davantage sur le visuel. »

Nelson Nzohabonimana, Elvis M. Berwa et Stephen Igiraneza se connaissent depuis l’enfance. Respectivement originaires du Burundi, du Rwanda et de la République du Congo, ils se sont rencontrés à l’âge de 4 ans, peu après l’arrivée de leur famille à Québec. Portés depuis toujours par les arts, ils se sont tournés vers la mode pour exprimer leur créativité.

« On s’habillait à la base dans le streetwear, puis est venue l’idée de s’exprimer à travers le vêtement, dit Nelson Nzohabonimana, cofondateur de Vonhguard. On ne trouvait pas qu’on se retrouvait dans le vêtement, dans celui qu’on voudrait porter. »

Avec Vonhguard, ils ont voulu se détacher de la « logomania » qui caractérise les marques de mode urbaine pour offrir des vêtements qui s’identifient avant tout par leur style et leur esthétique.

Plus présent au début pour faire connaître la marque, le logo se fait ainsi plus discret dans la collection printanière qui a été lancée à la mi-février. On y trouve un chandail à capuche en molleton, un pantalon de jogging, une cagoule et un manteau de transition. « On est super fiers de présenter un manteau, souligne Nelson Nzohabonimana. C’est un défi technique. Ce n’est pas facile et c’est assez coûteux de le faire localement. »

Patronage, coupe, impression et partie de l’assemblage : les produits de Vonhguard sont fabriqués dans leur atelier de la rue Saint-Vallier, sous la supervision du directeur de production Faustin Bibo. « De produire localement, c’est vraiment un plus, observe Nelson. On le fait depuis la dernière année. C’est bien de toujours avoir un visuel de ce qui se fait, ce qui n’est pas possible quand tu fais de la sous-traitance à l’étranger. Plus la production est locale, plus elle est précise. » Pour cette raison, les quantités de pièces offertes dans chaque collection sont limitées.

Pour les mettre en valeur, ils se sont entourés de sept modèles de diverses origines. « Ce sont des amis, qui sont de la ville de Québec et proviennent de différentes ethnies. Il y a des Québécois, des gens qui viennent du Maghreb, d’autres d’Europe de l’Est, d’autres de l’Afrique subsaharienne. C’est une représentation du monde qui nous entoure. On tente d’agrandir encore plus la diversité de nos modèles, mais c’est vraiment un beau début. »

Pour l’instant, les collections sont au rythme de deux par année. Mais une collection capsule, dont les bénéfices pourraient servir à encourager la pratique artistique chez les jeunes, est dans les cartons.

Semaine de la mode

Marie-Ève Lecavalier de retour à Paris

La designer Marie-Ève Lecavalier est de retour à la Semaine de la mode de Paris cette semaine pour présenter sa nouvelle collection de prêt-à-porter automne-hiver 2022-2023. En septembre dernier, elle était devenue la première femme canadienne à prendre part à cet évènement prestigieux qui réunit les plus grandes marques de mode de la planète. Sa présentation, baptisée « Madeleine », a eu lieu jeudi au Palais de Tokyo. Les pièces qui ont été dévoilées font écho au fait main et au surcyclage, chers à Lecavalier, et mettent en valeur l’originale technique de tissage du cuir qu’elle a développée. Tricot de laine et denim sont aussi présents dans cette collection qui se veut une « réinterprétation des codes canadiens-français, des clichés américains et des éléments fondamentaux de l’esthétique du vêtement de travail ». La designer est accompagnée à Paris de Romane Poulin, stagiaire et étudiante au baccalauréat en gestion et design de la mode à l’ESG UQAM.

Collaboration

L’art naïf de Julia GR chez Eve Gravel

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’EVE GRAVEL L’artiste visuelle Julia GR a créé l’imprimé de cette robe de style bustier signée Eve Gravel.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’EVE GRAVEL Haut Céline à manches courtes et bouffantes (186 $)

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’EVE GRAVEL Haut Rebecca avec ouverture au dos (160 $) et pantalon Jane à coupe droite (236 $)

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’EVE GRAVEL Haut Magnolia noir (148 $) et jupe Mélinda taille haute (160 $)

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’EVE GRAVEL Jumpsuit Rosie en lin (280 $)

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’EVE GRAVEL Haut Madeleine à manches 3/4 (172 $) 1 /6











La designer montréalaise Eve Gravel met un pied dans l’été avec le dévoilement de sa plus récente collaboration. Pour sa collection printemps-été, elle a fait équipe avec l’illustratrice Julia GR pour la création de motifs floraux qui agrémentent plusieurs des pièces présentées : combinaisons, jupes, robes, chemise, short et hauts à manches bouffantes. Le style naïf et coloré de l’artiste, qui aborde régulièrement la nature et la féminité dans ses œuvres, se marie aux coupes à la fois sobres et élégantes des créations d’Eve Gravel. Présentement offerte en précommande, cette collection comprend également des pièces au motif tartan et plusieurs morceaux aux couleurs unies douces.

Mode durable

Des vêtements d’occasion au centre commercial

PHOTO FOURNIE PAR COMINAR La Street Market Boutique était de passage à Alexis Nihon les 19 et 20 février.

Les vêtements d’occasion font une percée dans les centres commerciaux avec la Street Market Boutique, un marché itinérant de vêtement d’occasion situé à Toronto. À travers des évènements, souvent organisés dans les locaux des centres commerciaux, la boutique propose des vêtements dits « vintage », datant de plus de 20 ans et ayant une certaine valeur « historique », et d’autres dits « durables », plus récents et aussi plus abordables et destinés à une seconde vie. Après un passage à Alexis Nihon et au Centre Rockland ces dernières semaines, la Street Market Boutique sera au Mail Champlain de Brossard les 12 et 13 mars prochains. « Les centres commerciaux de Cominar évoluent, et les évènements des deux dernières années ont servi de catalyseur pour amener les changements plus rapidement, a indiqué, dans un communiqué, Sébastien Dubois, vice-président, Location – Commerce de détail, à Cominar, propriétaire de ces trois centres commerciaux. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées et de modèles d’affaires durables, car nous souhaitons offrir à nos visiteurs une expérience qui correspond à leurs habitudes de consommation et à l’évolution de leurs besoins. »

Prix et bourses

Après les vêtements de travail, les bourses Pilote & Filles

PHOTO FOURNIE PAR PILOTE & FILLES Cofondée par l’humoriste Marie-Lise Pilote, Pilote & Filles propose des vêtements de travail et des accessoires colorés destinés aux femmes.

Après avoir créé des vêtements de travail et accessoires colorés destinés aux femmes, Pilote & Filles a mis sur pied un programme de bourses pour celles qui apprennent un métier traditionnellement masculin. Pour la troisième année, ce programme, mené en collaboration avec des organismes à vocation féminine, revient dans cinq régions du Québec. Le grand prix consiste en une bourse de 4000 $ avec habillement complet en produits de Pilote & Filles, une marque cofondée par l’humoriste Marie-Lise Pilote. Cinq bourses régionales seront aussi offertes par des entrepreneurs et institutions des régions participantes. Celles qui souhaitent soumettre leur candidature peuvent le faire jusqu’au 20 mars. Les prix seront remis le 19 mai, lors d’un évènement virtuel.