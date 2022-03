La boutique Station Service, qui a été l’une des précurseures au Québec en matière de location de vêtements, ferme ses portes. Sa propriétaire, Raphaëlle Bonin, en a fait l’annonce mercredi sur les réseaux sociaux.

Valérie Simard La Presse

« La pandémie s’est glissée sur notre route comme une vague immense, a-t-elle écrit. Au départ, c’était difficile, mais navigable. Nous nous sommes adaptées et avons tenté de participer à la relance. Mais, plus les mois avançaient, plus l’entreprise s’essoufflait et se fragilisait. Plus la vague devenait insoutenable. J’ai donc dû prendre la décision la plus difficile que j’ai eue à faire de ma vie, soit celle de mettre fin à nos opérations, et ce, dès maintenant. » L’espace physique ainsi que la boutique en ligne sont désormais fermés.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Raphaëlle Bonin, propriétaire de Station Service

Créé en 2017 en tant que service de location misant sur les créations de designers locaux, Station Service a ouvert sa première boutique un an plus tard, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Ayant intégré la vente de vêtements et d’accessoires, toujours locaux, à son offre, l’entreprise avait emménagé dans un espace de 3350 pi⁠2 sur le boulevard Saint-Laurent en avril 2021. Cette nouvelle adresse comprenait une section réservée au stylisme et à l’organisation d’évènements, un volet qui avait été mis sur pause avec la pandémie, tout comme le service de location.

Fin janvier, alors que la reprise économique se faisait attendre, Station Service avait manifesté son désir de partager son espace. Une initiative qui n’aura malheureusement pas suffi à assurer son avenir.