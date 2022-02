Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Aux petits soins chez soi

Laila Maalouf La Presse

Ce trio de l’entreprise québécoise Les Pétards a été une véritable bouffée de bien-être durant les soirées sombres de l’hiver. L’ensemble a réussi à nous procurer une expérience de spa à la maison, idéale pour nous revigorer le moral avec trois produits au parfum à la fois végétal et minéral, doux et apaisant : la barre nettoyante Amour Propre, à la verveine et à l’argile canadienne ; l’exfoliant Sucré-Salé, au sucre et au sel d’Epsom ; et la crème hydratante Fleur de peau, composée d’acide hyaluronique, de sirop d’érable et de thé du Labrador. Chacun d’entre eux a su réveiller nos sens tout en laissant la peau lisse et soyeuse, enrobée d’une fragrance qui est restée longtemps sur le corps. On aime que les produits soient faits à la main, dans les Cantons-de-l’Est, avec des ingrédients locaux, naturels et biodégradables.

Prix : 65 $ pour le trio, offert en ligne ou dans les points de vente

Pour lui

Sylvain Sarrazin La Presse

PHOTO FOURNIE PAR MANSCAPED L’ensemble Performance 4.0 par Manscaped

Nous avons passé au crible deux nouveaux ensembles proposés par la marque californienne Manscaped. La collection Ultra Premium regroupe des soins du corps — savon, shampoing, crème hydratante et baume à lèvres — pour un nettoyage efficace. On aime le parfum signature qui permet de rester sur la même longueur d’onde olfactive d’un produit à l’autre. L’ensemble Performance 4.0 s’intéresse plutôt, avec une pointe d’humour, à ce qui se passe sous la ceinture : déodorant et tonifiant « pour les bijoux de famille ». On s’adresse aux sportifs tout comme aux « accros du jeu vidéo voulant allonger leur séance sans l’entrejambe humide » ! Les produits d’entretien permettent effectivement de garder une sensation de fraîcheur. Quant au rasoir électrique « The Lawn Mower », il est précis, sûr et bien pensé. Seul bémol général : les traductions en français pourraient être poussées plus loin (noms des produits, descriptions, site web).

Prix : de 60 $ à 160 $, offert en ligne

Trio gagnant

Iris Gagnon-Paradis La Presse

PHOTO FOURNIE PAR EAST 29TH Le trio minimaliste de soins du visage proposé par la nouvelle société East 29th

La fondatrice de la société de Vancouver East 29th, Victoria Ferguson, s’est donné comme mission de créer des produits qui allient soin du visage et bien-être, de connecter le physique au mental, pour une vision renouvelée de ce qu’on appelle la « beauté ». Derrière ces grands principes, une gamme minimaliste de trois soins pour le visage — nettoyant, sérum, brume — qui n’utilise que des ingrédients naturels et véganes, sans parabènes ni parfum, et qui plaira à tous les genres et âges. On aime les textures légères, qui pénètrent rapidement tout en laissant une sensation de fraîcheur sur la peau. Un des ingrédients phares de la gamme est l’extrait de zeste de citron ; riche en antioxydants, il aide à rendre le teint plus uniforme et la peau, plus élastique. Extraits d’argousier, d’écorce de sauge ou de gingembre, acide hyaluronique ou encore céramides végétales — des acides gras qui aident à protéger la barrière cutanée et à garder l’hydratation de la peau — figurent sur la courte liste d’ingrédients.

Prix : 41 $ (nettoyant), 56 $ (brume), 88 $ (sérum) ou 158 $ pour le trio, en vente en ligne

P’tites vites

Silvia Galipeau La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LISE WATIER Nouvelles lingettes démaquillantes express par Lise Watier

Bien sûr, rien ne vaut des lingettes réutilisables. C’est une évidence. N’empêche que pour dépanner par une petite soirée pressée, ces lingettes démaquillantes Lise Watier nous ont franchement séduite, et ce, à plusieurs égards. D’abord, parce qu’elles sont biodégradables et véganes (excellent ici pour soulager notre conscience), ensuite parce qu’elles sont réellement efficaces (nettoyant la peau et démaquillant en profondeur, même le mascara le plus récalcitrant), tonifiantes et enrichies d’extrait de thé du Labrador, au pouvoir antioxydant. Gare aux peaux très sensibles, toutefois, les lingettes pouvant légèrement irriter si elles sont utilisées à répétition. À glisser dans le sac à main, pour parer à tous les imprévus !

Prix : 29 $ le paquet de 56 lingettes, en vente en pharmacie