Les souliers Vuitton-Nike de Virgil Abloh vendus 25 millions

(New York) Plus de 100 000 dollars la paire en moyenne, jusqu’à plus de 350 000 pour la plus chère : la vente de 200 lots de baskets Vuitton-Nike dessinées par le créateur américain Virgil Abloh peu avant sa mort a totalisé plus de 25 millions de dollars chez Sotheby’s, une opération sans précédent.