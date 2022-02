Les dernières nouvelles de la mode locale.

Olivia Lévy La Presse

Charlotte et Gabrielle : une jolie trouvaille à Westmount

Quand on entre chez Charlotte et Gabrielle, une boutique de vêtements et d’accessoires de luxe de seconde main, on y trouve les habituées du quartier qui discutent. L’ambiance est chaleureuse. La propriétaire, Emmanuelle Lesage, leur montre quelques nouveautés qu’elle vient de recevoir. On y fait de jolies trouvailles, par exemple : un cardigan à paillettes Missoni à 120 $, des talons vertigineux Jimmy Choo à 260 $, une paire de Prada à 300 $ ou encore des Manolo Blahnik à 160 $. Il y a aussi des sacs à main Louis Vuitton ou Chanel et des vestes griffées.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La boutique Charlotte et Gabrielle est située sur l’avenue Prince Albert.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE On y trouve des chaussures de luxe.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE De nombreux bijoux sont offerts parmi les trouvailles de chez Charlotte et Gabrielle, comme ce bracelet Pandora.





« C’est une boutique où on fait de la consigne. Nos clientes apportent des vêtements, sacs à main et chaussures haut de gamme qu’elles ne veulent plus, on les prend en consigne, et si on les vend, on leur verse une partie du total et on en garde l’autre, explique Emmanuelle Lesage. Certaines redonnent à l’organisme de charité Dress for Success, qui aide les femmes en difficulté. »

La boutique, située dans une petite rue de Westmount, existe depuis sept ans. Elle a été créée par Danielle Leblanc, ancienne employée de Radio-Canada, et Charlotte et Gabrielle sont les prénoms de ses nièces. « J’ai travaillé à Radio-Canada pendant 20 ans, c’est là que j’ai rencontré Danielle. Nous partageons une passion pour la mode, et quand j’ai eu envie de faire autre chose, c’était une évidence, j’ai repris la boutique lorsqu’elle a pris sa retraite », dit Emmanuelle Lesage.

La clientèle de la boutique est très variée. « Il y a de jeunes filles de 16 ans et des femmes de 80 ans. On ne vend pas en ligne, alors on offre un service très personnalisé. On développe une vraie relation avec nos clientes, c’est vraiment agréable. On a des liens avec les gens du voisinage, nos clientes viennent grâce au bouche-à-oreille. Depuis la pandémie, il y a un réel engouement pour les vêtements de seconde main. Les gens ont développé une conscience et veulent investir dans des pièces uniques de qualité. »

353, rue Prince-Albert, Westmount

Maxence Parrot avec RW & CO



PHOTO FOURNIE PAR RW & CO Maxence Parrot porte un complet coloré, coupe étroite. La veste, 269 $, le pantalon, 129 $, et la chemise, 85,90 $.

PHOTO FOURNIE PAR RW & CO Manteau Performance à col montant, 159,90 $, et t-shirt à manches longues, 59,90 $

PHOTO FOURNIE PAR RW & CO Chandail en tricot avec capuchon, 79,90 $





Le planchiste Maxence Parrot est un des nouveaux ambassadeurs de la marque canadienne RW & CO. L’athlète qui a remporté deux médailles aux Jeux olympiques de Pékin, l’or en descente acrobatique et le bronze au grand saut, fait partie de la campagne Réimaginer autrement qui lance la collection printemps-été. Il partage la vedette avec la championne de patinage artistique Gabrielle Daleman, l’animateur et philanthrope Tyrone Edwards et l’animatrice et actrice Michaella Shannon. Sur les images de la campagne printanière, Maxence Parrot porte de chics costumes ainsi que des tenues plus décontractées dans les beaux paysages de Tofino, au bord du Pacifique en Colombie-Britannique, où les photographies ont été réalisées. RW & CO propose une garde-robe pour hommes et pour femmes avec des vêtements autant pour le travail que pour les loisirs.

Éditions de Robes lance un sac fourre-tout

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET D’ÉDITIONS DE ROBES Sac fourre-tout violet, 75 $

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET D’ÉDITIONS DE ROBES Sac fourre-tout doré, 75 $

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET D'ÉDITIONS DE ROBES Sac fourre-tout rose, 75 $





La marque montréalaise Éditions de Robes lance sa première gamme de sacs à main avec ce sac fourre-tout au style très épuré et indémodable fait de tissus venant d’Italie. Il est offert dans de nombreuses couleurs, dont rouge, orange, lilas, jaune canari, noir, doré et turquoise. Ce fourre-tout est confectionné dans l’atelier-boutique de la marque dans le Mile End avec les restes des plus belles étoffes de la marque de robes. Une démarche écologique et d’optimisation des matières. Le prix : 75 $.