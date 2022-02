Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Armé contre le froid

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Vous aussi, votre peau lance des signaux de détresse avec ce grand froid auquel elle est exposée depuis quelques semaines ? Heureusement, nous avions à portée de main la merveilleuse crème Emma riche, hydratante et très calmante par la fabuleuse marque montréalaise Luxcey. Sa fondatrice, Rose Gwet, s’inspire des rituels de beauté des femmes du village natal de ses parents, au Cameroun, où elle a aussi vécu quelques années, et des ingrédients issus de la forêt équatoriale. Le baume Emma contient notamment du beurre de palmiste biologique et équitable (un produit précieux, à ne pas confondre avec le beurre ou l’huile de palme), du beurre de cacao brut et biologique lui donnant sa douce odeur chocolatée et de l’huile du melon de Kalahari, émolliente et réparatrice. On l’utilise sur le corps et même sur le visage pour calmer les peaux extrasèches. Promis : vous ne pourrez plus vous en passer.

Prix : 48 $ (120 ml), offerte en ligne

Propre et un peu plus écolo

Isabelle Audet La Presse

PHOTO FOURNIE PAR EVERIST Concentré de nettoyant pour le corps sans eau d’Everis

Préoccupées par les effets environnementaux des contenants en plastique, les fondatrices de l’entreprise canadienne Everist ont créé une gamme de produits concentrés de nettoyant pour le corps et les cheveux, sans eau. Ils prennent ainsi moins d’espace et ils tiennent dans un tube en aluminium entièrement recyclable. Dans la douche, on presse ce tube pour en extraire une petite quantité que l’on fait doucement mousser avec de l’eau. Nous avons testé le nettoyant pour le corps tout le mois de janvier et toute la famille a été agréablement surprise par la riche mousse générée par à peine deux ou trois centimètres de savon concentré. Ce produit fait de produits végétaux dégage un doux parfum d’agrumes sans assécher la peau. Une belle découverte.

Prix : 28 $ (100 ml), offert en ligne

Hydratation matinale

Silvia Galipeau La Presse

PHOTO FOURNIE PAR SUMMER FRIDAYS Crème contour des yeux Light Aura, de Summer Fridays

On aime beaucoup la marque végane Summer Fridays pour ses produits frais, simples et efficaces (qui crient l’été, que demander de mieux ?), et son tout dernier-né, une crème contour des yeux, ne nous a pas déçue. Disons qu’il tombe à pic. Vous vous sentez les traits tirés ? La peau fatiguée ? Voici ce qu’il vous faut. Baptisé Light Aura, sans parabènes, sulfates ni teintures synthétiques, le mélange est riche à souhait, et nourrit en profondeur ce petit coin délicat et souvent assoiffé (malmené) du visage. À base de vitamine C (aux bienfaits antioxydants) et, surprise, de caféine, le produit nous promet un effet lissant, illuminant et raffermissant. Si on ne s’attend pas à des miracles non plus (soyons réalistes, de grâce !), chose certaine, voici une crème archihydratante. Idéale le matin, avant d’appliquer cache-cernes et maquillage. Attention : une petite quantité suffit. Gare au gaspillage. On aurait sans doute préféré un produit en tube, pour faciliter une application plus en modération.

Prix : 55 $, en vente chez Sephora

Somptuosité au quotidien

Stéphanie Bérubé La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LABORATOIRE DR RENAUD Crème somptueuse rajeunissante Pure Re[Gene]

Ne vous laissez pas arrêter par le nom racoleur de cette crème « somptueuse rajeunissante Pure Re[Gene] » — avis aux fabricants de produits de soins, en 2022, ceux et celles qui veulent rajeunir se tournent vers autre chose qu’un pot de crème, malgré tout le sérieux de la science qui l’a créé. Personne ne rajeunit et, heureusement, ce que l’on veut, c’est plutôt prendre soin de nous. Alors concentrons-nous sur l’aspect somptueux du produit, puisque c’est bel et bien le cas. Cette texture riche que l’on oublie parfois, à coup de sérums et autres soins plus ciblés. L’entreprise québécoise Laboratoire Dr Renaud nous ramène vers une crème quotidienne qui hydrate, tout simplement, et laisse la peau d’une belle apparence propre et souple. Exactement ce que l’on veut.

Prix : 140 $ (50 ml), offerte en ligne et dans les instituts associés