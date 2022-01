(Milan) Dolce & Gabbana a annoncé lundi qu’elle abandonnerait l’utilisation de la fourrure animale dans toutes ses collections à partir de cette année et passerait à la fausse fourrure écologique.

Associated Press

La maison de couture milanaise rejoint ainsi d’autres marques de luxe, dont Armani, Gucci, Prada et Moncler, en adhérant aux directives établies par la Fur Free Alliance, un réseau de groupes de défense des droits des animaux à travers le monde.

« Dolce & Gabbana travaille vers un avenir plus durable qui ne peut pas envisager l’utilisation de la fourrure animale », a déclaré Fedele Usai, responsable des communications et du marketing de Dolce & Gabbana, dans un communiqué.

PJ Smith, directeur de la politique de la mode de la Humane Society of the United States et de la Humane Society International, a déclaré que « mettre fin à l’utilisation de la fourrure crée une norme plus élevée pour ce qui est acceptable dans la mode ».

L’Italie a interdit l’élevage d’animaux à fourrure à partir de cette année, rejoignant environ 20 pays qui ont interdit ou limité l’élevage d’animaux à fourrure au cours des deux dernières décennies.