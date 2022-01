PHOTO CHRISTOPHE ARCHAMBAULT, AGENCE FRANCE-PRESSE

La mariée porte une longue robe blanche simple et épurée et tient dans les mains un bouquet de fleurs bleues — hommage à l’acteur Gaspard Ulliel décédé la semaine dernière à 37 ans après un accident de ski et qui fut le visage du parfum Bleu de Chanel.