Melania Trump et Brigitte Macron à Washington en avril 2018. Le chapeau mis aux enchères est celui porté par Melania Trump lors de la visite du couple présidentiel français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte, et avait été dessiné spécialement pour la « First Lady » par son styliste personnel, le franco-américain Hervé Pierre.