Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les rayons. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Ilia, du maquillage qui prend soin de votre peau

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Lancée par une Canadienne il y a 10 ans, l’entreprise américaine Ilia fait partie de nos coups de cœur des derniers mois. L’ADN de l’entreprise se résume ainsi : du maquillage qui laisse briller la peau le plus naturellement possible, sans la camoufler, avec des teintes qui donnent de l’éclat instantanément ; des produits à l’utilisation intuitive, contenant des ingrédients actifs pour prendre soin de la peau, tout en la sublimant. Nous avons pu essayer autant les classiques de la marque que quelques nouveautés. Le baume teinté pour les lèvres, son tout premier produit, nous a vraiment charmée avec ses couleurs translucides qui teintent la moue juste comme il faut, tout comme le bâton multi-usage, pour colorer subtilement joues et lèvres. Il ne vous faudra que quelques gouttes du nouveau sérum minéral teinté (avec FPS 40) pour offrir protection à votre peau et rehausser naturellement votre teint.

Prix : 37 $ pour le baume, 45 $ pour le bâton multi-usage et 62 $ pour le sérum teinté, offerts en ligne et chez Sepohra.

Du géranium en hiver

Stéphanie Bérubé La Presse

PHOTO TIRÉE DU SITE D’APPRENTI ÔR’GANIK Le gel nettoyant Apprenti Ôr’ ganik

On ne s’est jamais autant lavé les mains que depuis le début de la pandémie, autant le faire parfois avec des produits qui sont aussi des soins. Ce gel nettoyant Apprenti Ôr’ ganik en est un, indéniablement. Nous l’avons déniché un peu par hasard dans une petite boutique montréalaise, Miljours, et il a tout bon. D’abord, c’est un produit d’ici et il est depuis peu offert dans une bouteille faite de matières végétales et compostables. C’est un savon pour les mains et le corps qui contient de petits cristaux très fins, ce qui en fait aussi un léger exfoliant. Surtout, c’est sa puissante odeur de géranium qui se démarque — c’est carrément sublime.

Prix : 30 $, offert en ligne et dans les points de vente.

L’heure du thé

Stéphanie Bérubé La Presse

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE TEAOLOGY La nouvelle gamme de sérums de Teaology

Si vous êtes adepte des sérums en cure saisonnière, vous adorerez ce petit flacon Teaology. Évidemment, le nom de cette gamme donne déjà un bon indice, le thé est au cœur des ingrédients actifs qui varient d’un produit à l’autre. Nous avons mis à l’épreuve le sérum qui mélange l’acide hyaluronique à des extraits de thé « bleu », qui est en fait du oolong. Premier plus : le prix, qui rend le produit beaucoup plus abordable que bien d’autres gammes chics et populaires. Le sérum est tout indiqué pour les peaux sèches du début d’hiver. Sa texture est riche, on le dépose en gouttes directement sur le visage pour ne rien en perdre. Sa texture gélatineuse s’étend parfaitement et donne une hydratation apparente immédiate. On peut donc l’appliquer en fin d’après-midi, après la journée de travail et avant la soirée. Le bienfait de ce thé d’après-midi est indéniable. À ajouter temporairement à la routine, pour passer des Fêtes plus douces.

Prix : 33 $, offert en boutique et en ligne.

Laila Maalouf La Presse

PHOTO FOURNIE PAR BIOTIFULL Crème à mains de la gamme Endless Summer de BiotiFULL

Pour sentir l’été tout l’hiver

On a craqué pour les produits de l’entreprise québécoise BiotiFULL avant tout parce qu’ils sont conçus avec des ingrédients naturels, sans produits chimiques comme les silicones. Mais on a surtout succombé au parfum vivifiant de la gamme Endless Summer, dont on a testé le gel douche, délicatement citronné, qui a embaumé la salle de bains de souvenirs de voyage avec ses notes de yuzu et d’autres fruits exotiques comme le coco, la mangue, la goyave, le fruit de la passion et l’hibiscus. Léger et soyeux, il vient avec une mise en garde amusante (« si addictif que vos douches pourraient s’éterniser » !) et laisse une sensation rafraîchissante sur la peau. On a aussi adopté le mini duo pour les mains Endless Summer, dont le petit format est idéal pour le sac à main : un gel antibactérien réellement hydratant et qui, combiné à la crème, laisse la peau satinée et parfumée durant plusieurs heures.

Prix : de 4,95 à 7,95 $ pour les formats de 50 et de 118 ml, offerte en ligne et dans les points de vente.