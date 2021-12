Demain se tient la Journée internationale du chandail moche de Noël, comme tous les troisièmes vendredis de décembre depuis 2011. Retour sur cette nouvelle tradition qui a une origine canadienne.

Olivia Lévy La Presse

C’est le moment de sortir vos plus spectaculaires chandails de Noël composés de montagnes enneigées, de pères Noël, guirlandes, lutins ou jolis rennes, comme celui de Mark Darcy (Colin Firth) qui a marqué les esprits dans le film Le journal de Bridget Jones, en 2001.

CAPTURE D’ÉCRAN DU JOURNAL DE BRIDGET JONES Colin Firth dans Le journal de Bridget Jones

« Ce moment du film fait partie de l’origine de ce phénomène des pulls moches de Noël », explique Philippe Denis, chargé de cours à l’École supérieure de mode ESG UQAM.

L’autre origine est canadienne. Ce sont des étudiants de Colombie-Britannique qui ont organisé la première fête en 2002 où ils demandaient à leurs invités de se vêtir du pull tricoté le plus moche qu’ils pouvaient trouver. Philippe Denis, chargé de cours à l’École supérieure de mode ESG UQAM

Chris Boyd et Jordan Birch, deux étudiants de Coquitlam, en Colombie-Britannique, ont en effet organisé une soirée qui avait pour thème « The Ugly Christmas Sweater » au début des années 2000.

PHOTO FOURNIE PAR CHRIS BOYD Chris Boyd et Jordan Birch ont été les premiers, en 2002, à créer des soirées ayant pour thème les chandails laids de Noël.

« Je travaillais à l’époque dans une maison de retraite où je voyais de très nombreux chandails aux motifs colorés pour Noël, et Jordan a été inspiré par ceux de sa tante, très kitsch », explique en entrevue Chris Boyd. « Notre fête a été un vrai succès ! On a ensuite organisé des soirées à Vancouver, puis le phénomène a été repris un peu partout aux États-Unis et dans le monde entier. »

« Le but de nos fêtes n’a jamais été commercial, précise-t-il. Le but, c’était de s’amuser et de donner l’argent récolté à des associations caritatives. » Chris Boyd a coécrit le livre pour enfants The Ugly Christmas Sweater Rebellion, dont l’argent recueilli par la vente est versé à une banque alimentaire.

Chaleureux et réconfortant

La coutume de porter un pull de Noël remonte cependant au début du XXe siècle. « Il y avait une tradition chez les Anglo-Saxons d’offrir un pull tricoté avec amour, explique Philippe Denis. C’était un vrai geste d’affection de tricoter un chandail, des gants ou des pantoufles, et de les offrir à des gens qui nous sont chers. Ensuite, on portait ce beau chandail aux motifs de flocons et de sapin, pour faire plaisir à notre mère ou notre grand-mère, et on le rangeait aussitôt dans le fond du tiroir ! »

Dans les années 1980, le pull de Noël a été porté dans The Cosby Show et The Fresh Prince of Bel Air, mais à cette époque, il n’avait pas encore le côté moqueur et second degré d’aujourd’hui.

« Il y a toujours eu ce désir de porter un pull de Noël aux motifs hivernaux, précise Philippe Denis. Je reviens de Paris et il y en a partout, dans toutes les vitrines des magasins. »

Ce chandail renvoie à un côté très chaleureux et réconfortant, il renvoie à des moments passés en famille, entre amis, et à la nostalgie du temps des Fêtes. On a du plaisir, on s’amuse, on sent le chocolat chaud ou encore le vin chaud en portant nos pulls kitsch tous ensemble. Philippe Denis, chargé de cours à l’École supérieure de mode ESG UQAM

Chaque année, les grandes marques participent à la tendance ; Ralph Lauren, Gucci, Coach, tout comme H & M, La Baie d’Hudson et Walmart, proposent leurs chandails de Noël. Les stars aussi s’en donnent à cœur joie et posent sur les réseaux sociaux avec leurs jolis pulls colorés.

PHOTO FOURNIE PAR ANNE MARIE BLACKMAN Chandail de Noël conçu par Anne Marie Blackman

Quand on évoque la journée du chandail moche de Noël, le côté le kitsch prend évidemment le dessus. Et l’Américaine Anne Marie Blackman, fondatrice du site My Ugly Christmas Sweater, a trouvé une façon de profiter du côté ridicule du phénomène. « En 2008, je me suis dit que ces pulls étaient un moyen de s’amuser et d’exprimer sa créativité », dit-elle. Cette mère au foyer achetait des pulls dans les friperies, les transformait en chandails laids de Noël et les vendait sur son site. En 2012, ses chandails se sont même retrouvés à l’émission d’Ellen DeGeneres, The Ellen Show. « Il y en a pour tous les goûts, il y a des pulls de Noël avec des thèmes comme Star Wars, des personnages politiques et des plus coquins aussi ! »