Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Marissa Groguhé La Presse

Silvia Galipeau La Presse

Sylvain Sarrazin La Presse

Des barres pour tous les types de cheveux

La marque montréalaise BKIND a élargi sa gamme de shampoings et de revitalisants en barre pour offrir des produits spécifiques aux différents types de cheveux. Pour les cheveux frisés ou crépus, le duo à la fleur de plumeria formulé avec de la protéine de blé, du panthénol et du beurre de karité promet de procurer une forte dose d’hydratation. Mission accomplie ! Les shampoings en barre sont parfois difficiles à faire mousser, mais celui offert par BKIND ne montre aucune résistance de ce côté. Il est donc facile de faire pénétrer le produit dans les cheveux. Même constat du côté du revitalisant. Le duo laisse la fibre capillaire hydratée et douce, facile à démêler. L’agréable parfum de fleur de plumeria imprègne les cheveux longtemps après le rinçage. BKIND propose également un duo pour les cheveux colorés à l’odeur de menthe poivrée et d’arbre à thé, un autre pour les cheveux secs et fins à la fleur de monoï et un dernier pour les cheveux normaux ou gras, aux effluves de pamplemousse et d’eucalyptus. Un choix plus écologique et économique, fait au Québec avec des ingrédients naturels, à bien considérer pour chouchouter votre crinière.

Shampoing et revitalisant en barre, 20 $ chacun.

Pour un teint santé instantané

PHOTO FOURNIE PAR MILK Nouveau blush liquide

Confidence : le blush n’a jamais fait partie de notre routine beauté, nous qui privilégions un look plus naturel, bref, pas trop poudré. C’était avant de découvrir cette nouveauté de Milk (produits véganes qui nous viennent des États-Unis), un blush ici liquide, archifacile à appliquer (au pinceau, ou carrément avec le doigt, dans notre cas), qui laisse un fini frais, quoique discret (si appliqué avec parcimonie, soyez averti !). Idéal en ces temps de grisaille, pour afficher un air santé. La formule, à base d’extraits de champignons, d’acide hyaluronique et de collagène végétalien, s’estompe facilement et hydrate en prime délicatement la peau. Si la taille des tubes (8 ml) vous surprend, sachez qu’une toute petite quantité suffit ici largement. Offert en quatre coloris.

Blush bionique, Milk, 27 $, en vente chez Sephora.

Ensoleiller son bain

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SELV La trousse immersive Rituel Soleil

Un vieux dicton québécois dit : « Quand le thermomètre taquine le zéro, fais couler un bon bain chaud. » Non, en fait, on vient de l’inventer, mais on le met en application avec ferveur dès le mois de novembre, surtout quand on peut l’agrémenter des produits d’automne de SELV — naturels, véganes et fabriqués à Montréal. Les huiles botaniques sont délicatement parfumées et pas trop grasses pour le corps (une dizaine de parfums, dont pêche, fleurs ou menthe et lavande), tandis que le gel douche « Rituel Nordique » lavande et eucalyptus s’avère très vivifiant. On adore les « trousses immersives », composées de sels de bain, fleurs séchées, lampions et huiles botaniques ; on libère tout ce beau monde dans la baignoire pour une séance relaxante digne des journées raplapla. On trouve 16 assortiments — nous avons bien aimé « Le Rituel Soleil » à base de citron, de noix de coco et de lavande. Notez qu’une crépine sera indispensable pour éviter de boucher le drain au moment de vider la baignoire.

À partir de 38 $.

Un nouveau visage pour Groom

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE GROOM Les deux nouveaux produits de la marque sont destinés au visage.

Alors que la société montréalaise prenait déjà grand soin de la pilosité de ces messieurs avec des produits de qualité essentiellement pour barbe et cheveux, Groom vient de mettre au point deux nouveautés destinées à leur visage. On trouve ainsi un nettoyant purifiant à faire mousser sur le visage, à base d’argile volcanique, d’orge et de jojoba, accompagné d’une crème hydratante à base d’algue rouge et de jojoba. Dans les deux cas, ils s’utilisent rapidement, laissant une peau nette et limitant les effets de brillance sur la peau. Notez qu’ils sont légèrement parfumés, et généreront un subtil sillage boisé de pin et de cèdre. Les produits sont confectionnés à l’aide d’ingrédients naturels et écologiques, en petits lots, dans un atelier implanté à Montréal.

22 $ (nettoyant) et 26 $ (purifiant).