Les sœurs Dufour-Lapointe lancent ce jeudi Tissées serrées, leur nouvelle collection de vêtements d’hiver pour femmes qui s’adresse aux adeptes de plein air.

Olivia Lévy La Presse

Les skieuses acrobatiques Justine, Chloé et Maxime Dufour-Lapointe ont créé une collection de 20 pièces composées de couches de base en laine de mérinos et laine polaire, d’une veste en sherpa et de divers accessoires, comme des tuques, cache-cous et chaussettes. Les imprimés et les couleurs reflètent les différentes personnalités des trois sœurs qui combinent ainsi leurs deux passions, le ski et la mode.

PHOTO ANDRÉANNE GAUTHIER, FOURNIE PAR TISSÉES SERRÉES Les vêtements s’adressent aux femmes adeptes de sports de plein air.

PHOTO ANDRÉANNE GAUTHIER, FOURNIE PAR TISSÉES SERRÉES Chloé Dufour-Lapointe porte un chandail après-ski.

PHOTO ANDRÉANNE GAUTHIER, FOURNIE PAR TISSÉES SERRÉES Accessoires et vêtements confortables composent la collection. Ici, Maxime Dufour-Lapointe porte un des ensembles de Tissées serrées. 1 /3





« C’est tellement important pour nous d’être à l’aise dans nos vêtements quand on est dehors, que ce soit pendant et après l’activité physique, souligne Chloé Dufour-Lapointe en entrevue téléphonique. Quand on est bien habillé, on gagne en motivation et en estime de soi. Pour aimer les plaisirs de l’hiver, il faut être bien au chaud. On a pris beaucoup d’expérience à travers les années et nos vêtements sont de grande qualité. » La jeune femme va s’envoler pour la Suède la semaine prochaine, puis la Finlande, pour les différents championnats du monde de ski acrobatique qui se tiennent en Europe. « La mode, c’est ma deuxième passion, c’est ce que je souhaite faire après ma carrière, ça fait vraiment partie de nous, mes sœurs et moi », dit-elle.

La collection est disponible dès le 11 novembre dans plusieurs magasins de sport comme Sports Experts, Altitude, La Cordée, ainsi que sur le site web des sœurs Dufour-Lapointe. Les prix des morceaux varient entre 30 $ et 120 $.

S’habiller comme Charlotte Cardin

PHOTO WILL ARCAND, TIRÉE DU SITE WEB DE LA BOUTIQUE EN LIGNE Charlotte Cardin porte l’un des cotons ouatés de sa collection de produits dérivés

Pour accompagner la sortie de la version deluxe de son album Phoenix et le lancement de sa tournée, Charlotte Cardin a pris soin de créer une collection de produits dérivés qui a du style. L’autrice-compositrice-interprète, qui s’est impliquée dans le design, propose ainsi des produits de « merch » de qualité. On retrouve donc différents t-shirts et cotons ouatés, casquettes, chaussettes et sac. D’autres collections sont à prévoir. Les prix varient entre 18 $ et 120 $. Les articles sont offerts sur le site web de l’artiste.

Des pyjamas pour toute la famille

PHOTO FOURNIE PAR AIROLDI COUTURE Le designer Jean Airoldi présente sa collection de pyjamas de Noël pour toute la famille.

Airoldi Couture lance une collection de pyjamas pour le temps des Fêtes, pour tous les membres de la famille. Le thème ? Famille lutin. Jean Airoldi reprend ainsi une tradition de son enfance et rend hommage à sa mère qui offrait un pyjama, chaque année, à ses proches. On peut personnaliser son pyjama en y faisant inscrire son nom, son prénom ou une autre inscription de son choix. Les tailles vont de 3-4 ans à XXL, et les pyjamas sont disponibles sur la boutique en ligne. 39,99 $ pour un pyjama pour enfant et 49,99 $ pour les adultes. Supplément de 9,99 $ pour une personnalisation.