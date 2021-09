Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Sylvain Sarrazin La Presse

Silvia Galipeau La Presse

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Des shampoings qui arrivent à point

De belles surprises nous sont parvenues de la part de L’Occitane, qui présente sa nouvelle gamme de soins capillaires. Avec, d’une part, un shampoing sec en vaporisateur aux huiles essentielles et sans silicone (29 $), que nous avons testé quelques heures après un match de soccer sous canicule, sur une tignasse bien grasse : les cheveux ont paru vraiment propres et éclaircis, exhalant un délicat parfum de menthe poivrée. Ils avaient un peu regraissé le lendemain, mais le produit reste hyper pratique pour dépanner. D’autre part, nous avons testé l’un des trois nouveaux shampoings solides de la marque (18 $), qui a fait un excellent travail, tout en déposant un parfum très frais sur le cuir chevelu. Parfait pour les pressés et ceux qui ont la bougeotte !

Prix : 29 $ (shampoing sec) et 18 $ (shampoings solides), offerts en ligne et dans les comptoirs L’Occitane.

Soin ultrahydratant pour peau malmenée

PHOTO FOURNIE PAR ETIKET La cabine de soins Tata Harper, chez Etiket, permet de recevoir des soins de cette marque naturelle, dont la nouvelle gamme Superkind.

Avis aux peaux sensibles et réactives dans la salle : si vous avez envie de vous gâter, et surtout de gâter votre épiderme, sachez qu’un tout nouveau soin est offert depuis peu au chic salon Etiket, rue Sherbrooke Ouest. D’une durée d’une heure, il est ici réalisé avec la nouvelle gamme Superkind, pour peaux sensibles, de la marque Tata Harper, pionnière dans le bio antiâge. Tout en douceur, dans un mélange de chaud et de froid, ce soin bien-être conjugue nettoyage au pinceau, massage avec gua sha (pierre de jade), masques variés et hydratation. Les produits utilisés (masque éclat, sérum, hydratant fortifiant, etc.) sont tous exempts de produits irritants (soya, gluten, huiles essentielles, etc.) et surtout sans parfum. On en ressort le visage détendu, reposé et nourri à souhait. Même 24 heures plus tard, l’effet douceur et fraîcheur perdure. Un très beau cadeau à (s’)offrir.

Prix : 175 $ (pour 60 minutes), offert sur rendez-vous chez Etiket.

Précieuse routine

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB THE HAIR ROUTINE Les shampoing et revitalisant équilibrants sont un ajout de choix à votre routine capillaire.

Nous avons d’abord découvert la marque montréalaise The Hair Routine grâce à son fabuleux trio de masques capillaires aux diverses vertus (hydrater, nourrir, réparer), inspiré des routines capillaires complexes qui prévalent au Brésil, dont la fondatrice, Clarissa de Queiroz, est originaire. Complément idéal à ce rituel, les shampoing et revitalisant équilibrants conçus par l’entreprise valent aussi vraiment le détour. D’abord, leur formulation avec des ingrédients naturels exempts de sulfates, parabènes, silicone ou produits pétrochimiques plaira à celles (et à ceux, l’homme de la maison ayant vidé nos bouteilles !) qui désirent passer au vert, de même que leur philosophie écoresponsable (emballage en verre, boîtes et étiquettes biodégradables, fabrication locale pour réduire l’empreinte écologique). Mais surtout, vous observerez rapidement des cheveux plus sains, brillants et doux grâce à la présence d’huile de coco et d’huiles essentielles d’arbre à thé et d’eucalyptus — petit moment de relaxation olfactive sous la douche en prime !

Prix : 32 $, offerts en ligne ainsi que chez SSENSE, Etiket, Beauties Lab et quelques autres points de vente.

Maquillage bio à découvrir

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE COULEUR CARAMEL Le crayon khôl est d’un noir charbonneux intense.

Si le marché est bien fourni en produits certifiés biologiques pour le visage, le corps ou les cheveux, il n’en est pas de même pour le maquillage. Il peut être parfois très difficile de dénicher des mascaras, rouges à lèvres, ombres à paupières ou fonds de teint véganes, formulés avec des ingrédients sûrs. Si c’est votre quête, il vous faut découvrir la marque française Couleur Caramel, pionnière dans le maquillage bio depuis 2002, et ses produits certifiés Cosmébio, qui a récemment dévoilé une nouvelle identité visuelle plus épurée qui va de pair avec la qualité professionnelle proposée. Sans oublier que l’ensemble des emballages est désormais en bioplastique 100 % d’origine végétale et biodégradable, et certains contenants sont dotés d’un chic embout en érable blanc. Tous les produits essayés étaient performants, comme le mascara à la petite brosse très fine permettant de bien gainer les cils, le crayon khôl kajal, d’un noir charbonneux intense qui tient longtemps, à base d’huile de sésame bio, ou encore la base de teint sublimatrice, à la texture très soyeuse, formulée avec de l’huile d’abricot bio, apportant lumière et éclat au teint.

Tous les produits Couleur Caramel sont offerts en ligne, ou dans de nombreux points de vente au Québec.