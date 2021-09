Afin de s’adapter aux nouvelles réalités du monde de la mode, Valérie Apollon vient de lancer un nouveau modèle d’affaires pour sa marque JusteRobe : produire sur commande.

Olivia Lévy La Presse

« Tout d’abord, l’idée de JusteRobe, créée en 2016, c’est de faciliter la vie des femmes en adoptant une jolie robe noire élégante, confortable et fabriquée au Québec. Une robe conçue pour toutes les femmes, de tous les âges et de toutes les morphologies », explique la fondatrice de JusteRobe.

« J’ai décidé désormais de produire les robes sur commande pour éviter le gaspillage », explique-t-elle, enthousiasmée par son projet. Avec les collections qui reviennent rapidement, elle se retrouvait souvent avec des invendus, ce qui se traduit en pertes financières. « Le nerf de la guerre, c’est le stock, tu ne veux pas avoir des invendus et avoir du stock à écouler. Mais c’est ce qui arrive avec le modèle traditionnel des collections et ce n’est pas viable financièrement », analyse Valérie Apollon, qui est aussi comptable agréée.

PHOTO FOURNIE PAR JUSTEROBE Robe La Silhouette, 260 $

PHOTO FOURNIE PAR JUSTEROBE Robe La Monarque, 260 $

PHOTO FOURNIE PAR JUSTEROBE Robe La Facile, 195 $, jusqu’au 30 septembre

PHOTO FOURNIE PAR JUSTEROBE Robe L’Artiste, 260 $ 1 /4







Pendant cette dernière année, elle a réfléchi à une nouvelle façon de produire des vêtements et a souhaité s’adapter à la situation actuelle. « On consomme moins, mais mieux. On fait des achats durables et on encourage la fabrication locale. Une robe noire, c’est une valeur sûre, incontournable. Je conçois des robes de qualité qui vont durer », dit-elle.

Simplicité et confort

La petite robe noire, réinventée par Gabrielle Chanel 1926 en une pièce chic et intemporelle, est devenue un grand classique de la garde-robe des femmes et a traversé toutes les époques.

Pour moi, une robe noire, c’est d’une simplicité et d’un confort absolus. C’est très féminin, ça se porte au travail, pour un 5 à 7, ça devient un uniforme, et surtout, ça se porte toute l’année, toutes les saisons. Valérie Apollon

« L’automne, on peut la mettre avec des bottines, des chaussures sport, des bottes plus hautes, il ne faut pas hésiter », estime Valérie Apollon. Elle va aussi proposer des robes de différentes couleurs : gris, bleu nuit et kaki.

Les coupes des robes sont classiques, bien ajustées sans être moulantes, avec ou sans poches, manches courtes ou longues. Le tissu est composé d’un mélange de rayonne, de nylon et de spandex. Plusieurs modèles sont offerts sur le site web : il y a La Confort, La Monarque, L’Artiste, La Facile, La Silhouette.

« Un modèle par mois sera en vedette et proposé à un prix réduit pour pouvoir profiter d’un achat groupé. Un délai d’un mois est nécessaire pour la confection et la livraison de la robe », précise la fondatrice. Toutes les robes sont fabriquées par la Coop des couturières d’Hochelaga-Maisonneuve. Les commandes sont faites par le site internet de JusteRobe.

Valérie Apollon souhaite habiller toutes les femmes, de la taille 0 à 24. « Ce qui est bien avec les commandes, c’est qu’on peut fabriquer des robes autant pour les plus rondes que pour les plus petites, ce qui n’était pas le cas avant, je suis ravie et je vois que c’est un concept qui plaît aux femmes. »