Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Isabelle Audet La Presse

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Stéphanie Bérubé La Presse

Pour de beaux yeux

Parfait soin contour des yeux, ce membre de la gamme Génifique de la grande maison Lancôme contient des acides hyaluroniques dont le but est de nourrir la peau, donc d’atténuer les ridules. Difficile de juger des réels effets à moyen-long terme, mais dans l’immédiat, c’est un produit idéal pour compléter la routine du matin et du soir et il se marie parfaitement à ce que contient déjà votre pharmacie — lire ici, pas besoin d’acheter la gamme entière pour apprécier les bienfaits, Dieu merci ! La texture de la crème est très riche, l’application, facile et si agréable qu’on déborde rapidement le contour des yeux. L’effet hydratant est indéniable et la crème convient à tous les types de peau.

Prix : 88 $ (15 ml), offert en ligne ou dans les pharmacies et les détaillants grandes surfaces.

Se brosser les dents, naturellement

PHOTO FOURNIE PAR ATTITUDE Nouvelle gamme de dentifrices naturels avec fluor d’Attitude

D’un côté, il y a les dentifrices commerciaux avec fluor ; de l’autre, ceux qui s’affichent avec des ingrédients naturels, sans fluor. Pour ceux qui recherchent des ingrédients naturels, mais veulent tout de même profiter des avantages indéniables du fluor, recommandé par les dentistes pour une bonne santé bucco-dentaire, le nouveau dentifrice naturel avec fluor de l’entreprise québécoise Attitude est un très bon choix, qui donne en bouche la même sensation de propreté et de fraîcheur que les formulations traditionnelles. Il est biodégradable, végétal et minéral, avec des ingrédients naturels comme des feuilles de thé vert (aux propriétés antioxydantes) et des feuilles de papaye (contenant de la papaïne, réputée pour réduire la plaque). Il est proposé en cinq variations pour adultes (blanchissant, soin de l’émail, sensible…) et en trois saveurs fruitées naturelles pour les enfants, comme mangue ou melon d’eau. Fidèle à sa mission d’offrir les produits le plus écoresponsables possible, Attitude vend ce nouveau produit sans boîte, alors que pour chaque produit vendu, l’entreprise s’engage à planter un arbre.

Prix : 7,95 $ le tube, offert en ligne ou dans les points de vente.

Précieux sérum

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE La texture du H.A. Intensifier est agréable.

Les produits SkinCeuticals font partie de ces luxes que l’on regarde du coin de l’œil lorsqu’ils apparaissent quelque part dans une chronique ou sur le compte d’une personnalité qui les aime bien. Ils ne se trouvent pas en pharmacie et on ne s’en offre pas souvent — le budget beauté le permet rarement. Si vous avez envie de faire une exception, vous auriez tout intérêt de jeter votre dévolu sur ce petit sérum précieux. Surtout en ce changement de saison où l’on a envie de donner plus de soin à son visage. La texture du H.A. Intensifier est agréable et couvre parfaitement. Il contient des acides hyaluroniques et convient à tous les types de peau, particulièrement les plus sèches. Le liquide un peu gélatineux, typique des sérums, laisse immédiatement la peau douce, donc prête à l’étape suivante des soins, même s’il s’agit de l’application du fond de teint ou autre poudre couvrante. À utiliser matin et soir en traitement pour se préparer à l’automne, qui arrive déjà.

Prix : 132 $ (30 ml), offert en ligne ou dans les boutiques spécialisées.

La douche comme en pleine nature

PHOTO ANNIE ARSENAULT, FOURNIE PAR BORALE Les savons de Borale sont faits de produits naturels.

Depuis 2008, Borale fabrique des savons et des produits pour la maison sans ingrédients synthétiques et inspirés de la forêt boréale. L’entreprise de Baie-Comeau propose entre autres de nombreux pains de savon légèrement parfumés à des huiles essentielles qui nous transportent dans la nature. La liste très courte d’ingrédients naturels inspire confiance : notre peau sensible ne risque pas ici d’être malmenée. Nous avons testé le savon Nordique, aux effluves de conifères. Un vrai saut en pleine forêt… le temps d’une douche. Le savon n’assèche pas la peau et le pain s’avère durable. On adopte !

Prix : de 8 $ à 22 $ selon la taille et les huiles essentielles utilisées, offerts en ligne.