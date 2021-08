Old Navy redéfinit l’expérience de magasinage pour les femmes qui portent de grandes tailles. À compter de ce vendredi, la marque américaine, une division de Gap, intègre sa ligne taille plus, lancée en 2004, à sa collection régulière.

Valérie Simard La Presse

Ainsi, tous les modèles de vêtements pour femmes seront offerts dans les 1200 magasins d’Old Navy à travers le monde dans des tailles allant de 0 à 28 (0 à 30 en ligne), et ce, sans différence de prix. En 2014, Old Navy avait été critiquée parce qu’elle vendait plus cher des jeans destinés aux femmes taille plus, une disparité qui avait été corrigée. Baptisée « BODEQUALITY », cette initiative qui vise à tendre vers une plus grande inclusion se traduit aussi par la disparition des sections tailles plus en magasin et en ligne, une pratique courante, mais dénoncée par plusieurs en raison de son aspect stigmatisant.