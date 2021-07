Pour souligner le retour sur le terrain des Looney Tunes, cette fois aux côtés de LeBron James, Tommy Hilfiger et Warner Bros. se sont réunis pour nous ramener 25 ans en arrière. Et qui dit années 1990, dit salopette et veste de jean, à l’effigie du Tune Squad bien sûr.

Valérie Simard La Presse

Une quinzaine d’autres vêtements et accessoires font partie de cette collection capsule Space Jam : A New Legacy x Tommy Jeans, dans laquelle on retrouve les iconiques Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Marvin the Martian, Porky Pig, Taz et Sam le Pirate. Au Canada, la collection est offerte en exclusivité chez Simons.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SIMONS Veste en denim Space Jam : A New Legacy x Tommy Jeans, 189 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SIMONS Chemise damier à manches courtes Space Jam : A New Legacy x Tommy Jeans, 89 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SIMONS Chandail kangourou Space Jam : A New Legacy x Tommy Jeans, 150 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SIMONS Camisole basketball Space Jam : A New Legacy x Tommy Jeans, 109 $ 1 /4







Ce n’est que l’une des 200 collaborations du studio hollywoodien avec des marques en tout genre dans le cadre de la sortie de ce film sur les écrans, vendredi dernier. Nike, Crocs, Vilebrequin, Fossil, Gap et UNINTERRUPTED, la marque de LeBron James et Maverick Carter, ont aussi lancé ou lanceront des articles à l’effigie du film.

La vente de marchandise promotionnelle associée au film original en 1996 avait généré 1,2 milliard de dollars.