Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Sylvain Sarrazin La Presse

Silvia Galipeau La Presse

Plongée marine

Fondée en 2014 par Marilyne Bouchard, microbiologiste de formation, l’entreprise montréalaise BKIND ne cesse d’innover et de proposer de nouveaux produits, toujours selon la même philosophie : des formulations véganes et naturelles, le plus zéro déchet possible. Étonnante avec son effet rafraîchissant à l’application et ses effluves marins qui s’éloignent du côté floral ou poudré souvent mis de l’avant dans des produits du genre, la nouvelle crème marine pour le visage est un coup de cœur. Son secret : l’utilisation d’aloès et d’hydrolat de mélisse comme base, plutôt qu’une formule à base d’eau, monnaie courante dans l’industrie. Hyper hydratante, la crème laisse la peau veloutée et magnifiée grâce aussi à l’ajout d’huiles de chanvre et d’abricot dans sa formulation. Les algues marines qu’elle contient, elles, aident à maintenir l’hydratation, en plus de faire profiter de leurs intéressantes propriétés antioxydantes.

68 $, offerte en ligne ou à la boutique BKIND (le produit est également offert en vrac sur place).

Rituels sacrés

PHOTO FOURNIE PAR KEYS SOULCARE Un de nos favoris de la gamme développée par Alicia Keys : l’huile sacrée pour le corps

Si vous aimez les parfums capiteux, enveloppants, de type oriental épicé, la nouvelle marque Keys Soulcare, développée par la chanteuse Alicia Keys et la dermatologue Renée Snyder (W3LL PEOPLE), devrait vous plaire grandement. Inspirées d’anciens rituels de beauté, les formulations intègrent des ingrédients qui ont fait leurs preuves au fil du temps, comme le miel de Manuka ou la poudre de hojicha. Si les produits pour le visage ne nous ont pas convaincue à 100 % (on préfère une odeur plus discrète pour cette partie du corps), nous sommes tombée sous le charme de la gamme corporelle, particulièrement de l’huile sacrée pour le corps, à la fragrance enivrante. Il s’agit d’un mélange exquis d’huiles de marula, de baobab et de jojoba, alliées à l’extrait d’argousier, riche en vitamine C, et au miel de Manuka, riche en antioxydant. Pour une peau hydratée et lumineuse… qui sent divinement bon !

40 $ pour l’huile sacrée, offert en ligne.

Peau d’épices

PHOTOS FOURNIES PAR LA CLOSERIE Les eaux de parfum Patchouli Baie rose et Oud Cannelle

Qu’ils nous manquent, ces voyages sur les sentiers du monde et leurs odeurs… En attendant, c’est un véritable voyage aux accents épicés que nous propose La Closerie, dont plusieurs gammes d’eaux de parfum viennent de s’amarrer aux rayons de la boutique Henriette L. Celle qui nous a le plus transporté reste la collection unisexe Oud, où cardamome, cannelle, safran ou baie rose donnent l’impression d’explorer un marché aux épices indien. Nos coups de cœur : Oud Cardamome, aux notes empyreumatiques et mystérieuses, mais aussi Oud Cannelle, plus classique, avec son trio vanille-tabac-bois de santal. Oud Safran et Oud Baie rose nous ont paru davantage féminines, avec leur note florale. Du côté de la nouvelle gamme Patchouli, la cannelle envoûtante se veut plus guillerette que son homologue Oud, tandis que Patchouli Baie rose, hyper rafraîchissante avec sa giclée amère de citron vert, s’avère idéale pour l’été. Enfin, pour les femmes, le trio de la gamme Rose mérite d’y jeter un nez. Pratiques, des boîtes regroupant des échantillons de chaque collection sont en vente pour arrêter son choix.

À partir de 15 $ (échantillons) et 155 $ (50 ml).

Dompter sa boucle

PHOTO FOURNIE PAR LUS On adore le soin, à appliquer sur les cheveux bien mouillés seulement (au risque de vous retrouver avec des cheveux gommés, croyez-nous, on ne veut pas ça).

Vous avez les cheveux frisés, ou un brin ondulés ? Quelque part entre les deux ? Et vous cherchez toujours un produit rêvé pour les maîtriser ? Nous avons ce qu’il vous faut. Lus Brands, une marque canadienne fondée par une entrepreneure frisée (qui, pour la petite histoire, a passé sa vie à se battre contre sa chevelure), propose une routine simple, et surtout personnalisée, pour les cheveux difficiles à dompter (Love ur Curls). Il suffit de répondre à un court questionnaire en ligne (en anglais seulement) pour déterminer son type de cheveu (ondulé dans notre cas), et le tour est joué : la formule vous sera suggérée, composée de trois produits (shampoing, démêlant et soin complet, tous véganes, sans sulfates ni silicones ni parabènes). Et c’est le dernier qui, franchement, mérite ici mention : outre un parfum un poil relevé, le soin (à base de beurre de karité) pénètre et hydrate, laissant les boucles souples, sans frisottis, naturellement dessinées. En un tour de main, sans flafla, ce qui n’est pas à négliger. À appliquer sur les cheveux bien mouillés seulement (au risque, sinon, de vous retrouver avec des cheveux gommés, croyez-nous, on ne veut pas ça).

57 $ les trois produits, ou 23 $ pour le soin seulement, en vente en ligne.