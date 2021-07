Mode et beauté

Beauté

Des ongles colorés, pour tous

En 2021, se met de la couleur sur les ongles qui le veut. Et c’est tant mieux ! Justement, l’entreprise québécoise de beauté responsable et végane BKIND s’associe à l’artiste Pony pour une collection de vernis à ongles d’été coloré aux teintes néon, non toxique et végane, comme tous les autres vernis de l’entreprise.