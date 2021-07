Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Adieu, fatigue !

Étaient-ce les effets du confinement ou encore les nuits écourtées par des séries au hockey ? Toujours est-il que l’essai de la Crème contour des yeux effaceur de ridules d’Elizabeth Arden tombait à point. On nous promettait que le mélange de rétinol, de peptides et de niacinamide lisserait la peau autour de nos yeux. Résultat : après trois semaines d’utilisation, la peau est effectivement plus ferme, et les cernes, moins apparents. Les bienfaits sur notre regard sont perceptibles. Mention spéciale au contenant qui libère juste la bonne quantité de crème à chaque utilisation. C’est donc un petit luxe qu’on s’offrira sans gaspillage, jusqu’à la dernière goutte.

Prix : 83 $, offert en ligne et dans les comptoirs Elizabeth Arden

Isabelle Audet, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LE STRØM SPA NORDIQUE Sels de bain relaxants

Le spa à la maison

Le Strøm spa nordique présente deux nouveaux produits pour nous permettre d’amener le spa directement dans notre salle de bains. On trouve d’abord un sel exfoliant au sel de mer, dont l’odeur seulement vous transportera directement entre les murs du Strøm. Le soin est à base d’huile de pépin de raisin et d’huile essentielle d’eucalyptus. Il permet l’élimination des cellules mortes, tout en activant la circulation sanguine. Petit conseil : à utiliser sous la douche, mais pas directement sous l’eau. L’exfoliant laisse une agréable sensation de douceur sur la peau. Quant aux sels de bain relaxants, ils ont le mérite de faire exactement ce que leur nom annonce. Une petite quantité dans l’eau du bain suffit à détendre, par les effluves d’huiles essentielles et par sa formule favorisant le soulagement des articulations et des muscles endoloris. On se sent tout de suite un peu plus décontractée après ce petit rituel ! Gros plus, ces produits sont certifiés véganes, non testés sur les animaux et sans OGM.

Prix : 17 $ pour l’exfoliant et 24 $ pour les sels de bain, offerts en ligne et dans tous les Strøm

Marissa Groguhé, La Presse

PHOTO AUDREY MC MAHON, FOURNIE PAR V*GAM BIOME La gamme V*Gam Biome est minimaliste, mais fort efficace.

Nourriture pour la peau

Biochimiste de métier, la docteure montréalaise Mirelle Vega s’est toujours passionnée pour les soins de la peau, sans jamais dénicher le produit parfait à ses yeux. Elle a donc décidé de créer sa propre marque, V*Gam Biome, lancée à la fin de 2020. Minimaliste, la gamme ne comprend que trois produits (nettoyant, sérum, crème) et mise sur des formulations réfléchies et complètes, pour tous les types de peau, permettant à la fois de traiter la poussée d’acné, la déshydratation que le vieillissement prématuré. Son secret ? Une approche qui s’intéresse au microbiome de la peau, avec des ingrédients (tous de source naturelle et végétaliens, sans ingrédients irritants ni parfums) qui agissent un peu de la même façon que les probiotiques, en nourrissant les micro-organismes qui ont un rôle protecteur pour la peau. Pas fou ! Les produits ont une subtile et agréable odeur végétale. Dès l’application, ils calment la peau irritée ou sensibilisée et, au fil des jours, le teint est devenu plus clair, et la peau, plus uniforme. Le sérum minéral, formulé sans huile avec sels minéraux ainsi que pré et post-biotiques pour la peau, est notre petit favori de la gamme.

Prix : 35 $ pour le nettoyant, 60 $ pour le sérum, 75 $ pour la crème ou encore 75 $ pour le trio découverte (format 30 jours), offerts en ligne

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR SECRET Nouveaux déodorant sans aluminium de Secret

Allié contre la chaleur

Alors que l’été commence sous le signe de la chaleur extrême, un déodorant fiable n’est pas un luxe. Parallèlement, de plus en plus de consommateurs sont à la recherche de déodorants exempts de certains ingrédients potentiellement toxiques ou irritants, comme l’aluminium ou le talc, qui apparaissent souvent dans ce type de produits. Il n’est pas toujours facile d’allier les deux, certains déos « naturels » ne tenant pas toujours le coup. Après un essai de quelques mois, on doit dire que la nouvelle formule améliorée du déodorant sans aluminium de Secret ne nous a jamais laissé tomber. En plus d’être sans aluminium, comme son nom l’indique, le déodorant est aussi formulé sans parabènes, colorants, talc, glycol ni bicarbonate de soude (souvent utilisé comme solution de rechange naturelle, mais potentiellement irritant pour les peaux sensibles). Le produit, qui vient en trois parfums agréables (noix de coco, vanille ou lavande), une protection de 48 heures (on peut au moins confirmer qu’il fonctionne pour une journée entière) et est certifié PETA, donc sans cruauté envers les animaux. Un très bon compromis.

Prix : 4,99 $, offert dans les pharmacies et les magasins à grande surface

Iris Gagnon-Paradis, La Presse