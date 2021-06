Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Sylvain Sarrazin La Presse

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Silvia Galipeau La Presse

Coiffé pour l’été

Voici le nouveau duo montant sur scène cet été : la crème et la brume coiffantes Groom, prévues pour sculpter les tignasses des journées caniculaires. La première a comme vocation de créer des styles souples sans alourdir le cheveu, pour un fini plus naturel. Nous avons trouvé qu’elle donnait une certaine brillance et une tenue satisfaisante, sa vocation n’étant pas les effets extrêmes. Une bonne dose d’assurance et un projet précis sont nécessaires avant de l’appliquer, car elle ne pardonne pas les ratés ; il faudra tout rincer et recommencer. Le parfum de lime et de genévrier s’avère léger, mais étonnant. La brume coiffante, elle, a dissipé nos doutes : sur des cheveux fins et rigides, elle a permis d’obtenir de jolis effets ondulatoires à l’aspect naturel, donnant un peu de volume, et parfumant agréablement le tout d’un zeste de sel de mer et d’eucalyptus. Ça sent les vacances, la plage, les terrasses, et même la petite drague estivale. Ça change des fixatifs au fumet chimique !

Prix : de 24 à 34 $

Éclatante papaye

PHOTO FOURNIE PAR BITE BEAUTY Le nouveau fard à joues crémeux Daycation par Bite Beauty

Fondée au Canada en 2011, puis acquise en 2014 par Kendo, l’incubateur de marques beauté du groupe LVMH (qui possède aussi Fenty Beauty by Rihanna, entre autres), la marque Bite Beauty est connue pour ses produits pour les lèvres, mais aussi pour les produits de sa gamme élargie de maquillage, lancés récemment, comme le mascara et le ligneur pour les yeux. Tous ses produits sont formulés avec des ingrédients naturels et véganes, et ils séduisent à tout coup. Le nouveau fard à joues onctueux à la texture fouettée ne fait pas exception avec sa formule crémeuse ultrafacile à appliquer, qui fond littéralement sur la peau. Les quatre teintes proposées (pêche rayonnante, baie radiante, bronze lumineux, rose pâle iridescent) se marient bien à tous les teints, pour un résultat très naturel – parfait pour un retour tout en douceur au maquillage après des mois sans en porter. Petit extra, la formule est infusée d’extrait de papaye, aux propriétés enzymatiques qui aident à accentuer l’éclat de la peau. On l’applique par touches sur les pommettes, et même les paupières, si désiré.

Prix : 42 $, offert en ligne et chez Sephora

Douceur extrême à petit prix

PHOTO FOURNIE PAR MONDAY HAIRCARE Les produits capillaires Monday Haircare sont offerts au Canada depuis quelques mois.

Fondée en Nouvelle-Zélande, la marque Monday Haircare est désormais offerte au Canada depuis quelques mois. L’idée de la fondatrice, Jaimee Lupton, était de créer des produits aussi efficaces et de qualité que ceux qu’on trouve dans les salons professionnels, mais accessibles à tous (comprendre : à de très petits prix). Le succès a été immédiat, non seulement là-bas et en Australie, mais aussi partout dans le monde (plus de 2 millions de bouteilles ont été vendues depuis le lancement en mars 2020). À nous maintenant de pouvoir mettre la main sur cette gamme de produits capillaires qui a beaucoup d’atouts pour séduire, en plus de son côté fort abordable : d’abord, des formulations véganes (approuvées par PETA) et exemptes de SLS (normalement utilisé pour créer un effet moussant, mais très asséchant pour les cheveux) et de parabènes, puis des contenants bien pensés, avec une pompe permettant de ne pas gaspiller inutilement de produit, et fabriqués à partir de plastique recyclé (et 100 % recyclables, puisque dépourvus d’étiquettes et donc de colle). Et le résultat ? Nos cheveux sont incroyablement soyeux et lumineux depuis que nous utilisons le shampoing et le revitalisant de la gamme Smooth, pensée pour les cheveux ondulés indisciplinés, à base de beurre de karité, vitamine E, huile de noix de coco et panthénol, pour réduire les frisottis indésirables (ça marche !). Trois autres gammes – Moisture (pour cheveux secs), Volume (pour cheveux fins qui manquent de vie) et Gentle (pour les cuirs chevelus et cheveux sensibles) – sont aussi au menu.

Prix : à partir de 4 $ pour 354 ml, chez Walmart et Pharmaprix

Voilà l’été !

PHOTO FOURNIE PAR SUMMER FRIDAYS Un lait nourrissant qui crie l’été.

Ce n’est pas compliqué : ce lait nourrissant pour le corps crie l’été. Littéralement. Signé Summer Fridays, une marque créée par deux influenceuses (Marianna Hewitt et Lauren Gores Ireland, qui se sont fait connaître avec un masque pour gens pressés, le bien nommé Jet Lag Mask), on vise ici l’efficacité en toute simplicité. Mieux : avec des produits véganes, ici des beurres d’origine végétale (karité et cacao) et des huiles de pépins de raisin, de lin et d’argan. La lotion, pourtant très légère, pénètre rapidement la peau et hydrate vraiment en profondeur. En prime : le doux parfum de noix de coco, vanille et amande a un savoureux goût de revenez-y. Après avoir testé le produit chez nous pendant des semaines, le verdict est unanime : même les peaux à tendance sèche ont été ici comblées. À ajouter à notre routine estivale, assurément.

Prix : 35 $, en vente chez Sephora