Un livre pour les finissants du Collège LaSalle

Le Collège LaSalle lance le livre Signature, œuvre de 200 pages qui présente les créations des finissants en design de mode des cohortes 2020 et 2021. L’ouvrage a aussi fait appel à la contribution de créateurs québécois qui sont des anciens du Collège comme Marie Saint Pierre, Denis Gagnon, le duo derrière Matières fécales/Fecal Matter ou encore Markantoine Lynch-Boisvert.

« À cause de la pandémie, on ne pouvait pas organiser de défilés de mode, alors on a décidé de créer ce livre qui met en valeur le travail de nos finissants. Mais c’est aussi une façon de célébrer la mode et nos créateurs », explique en entrevue François Bousquet, directeur de l’École internationale de mode, arts et design du Collège LaSalle.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Andrew McNally, directeur de la création du livre Signature et enseignant du Collège LaSalle, et François Bousquet, directeur du College LaSalle

« À la manière d’un magazine de mode, nous avons invité des photographes, stylistes, coiffeurs, maquilleurs et mannequins à collaborer avec les finissants pour créer des pages éditoriales. On a donné 10 cartes blanches, ce qui donne 10 univers, 10 histoires, parfois spectaculaires », ajoute Andrew McNally, directeur de la création du livre Signature et enseignant du Collège LaSalle.

Comment se distinguent les finissants des dernières années ? « Par leur ouverture d’esprit il n’y a pas de barrière pour eux. Et même s’ils ont vécu une période difficile, il y a cette volonté de voir le monde sans contraintes. Ils sont inspirés, dessinent des vêtements qui correspondent à nos besoins, et qui très souvent ont une pensée sociale », estime François Bousquet. Il rappelle que le Collège LaSalle nourrit l’industrie de la mode depuis 60 ans avec une multitude de talents qui continuent de faire évoluer le milieu.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Les œuvres des finissants 2020 et 2021 du Collège LaSalle sont exposées dans l’espace éphémère « Le Lab », situé à la Place Montréal Trust, au même endroit où on peut acheter le livre.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Les œuvres des finissants 2020 et 2021 du Collège LaSalle sont exposées dans l'espace éphémère « Le Lab », situé à la Place Montréal Trust, au même endroit où on peut acheter le livre.





« Il y a un vrai savoir-faire dans le milieu de la mode. Chaque page du livre est un plaisir, c’est une œuvre qui va rester dans le temps. C’est aussi une façon de dire tous ensemble que nous sommes heureux de vivre dans une ville comme Montréal qui célèbre les arts, la mode et la beauté », souligne François Bousquet.

Dès maintenant et pendant tout l’été, les exemplaires du livre sont en vente dans l’espace éphémère « Le Lab » du Collège LaSalle, à la Place Montréal Trust (niveau 2-Métro). Des créations des finissants du Collège sont également exposées dans cet espace.

https://www.collegelasalle.com/signature

PHOTO FOURNIE PAR LAMBERT Maquette de la boutique Lambert

Ouverture

Première boutique phare pour Lambert

Lambert, marque québécoise de sacs et d’accessoires en cuir végane, ouvrira à l’automne sa première boutique phare, rue Saint-Denis. En plein cœur du Plateau Mont-Royal, l’espace de 3000 pi2 présentera toutes les collections de la marque, qui, depuis sa création en 2017, connaît un succès fulgurant. La fondatrice et présidente, Mélissa Lambert, a su réinventer le sac à dos, en créant des sacs au style épuré et très pratiques, pourvus de compartiments et de pochettes où chaque objet a sa place. La collection estivale propose des sacs de différents formats aux couleurs tendres, comme rose, vert ou beige. La boutique sera située au 5085, rue Saint-Denis, et côtoiera le siège social de Lambert, à l’angle de l’avenue Laurier. Son ouverture est prévue en septembre.

www.designlambert.com

PHOTO FOURNIE PAR GIRL CRUSH Les ensembles t-shirt/short ou pantalon de Girl Crush sont très colorés ; on y trouve du bleu, orange, blanc et vert menthe.

PHOTO FOURNIE PAR GIRL CRUSH La danseuse Enola Bédard est en vedette dans la vidéo de la nouvelle collection de Girl Crush.

PHOTO FOURNIE PAR GIRL CRUSH Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer, fondatrices de Girl Crush 1 /3





Lancement

Girl Crush lance sa nouvelle collection

Girl Crush lance sa nouvelle collection d’été en grand. La marque montréalaise de vêtements cordonnés présente pour l’occasion une vidéo expérimentale réalisée dans le cadre du projet « Fier de toutes les couleurs » de l’agence Muze Influence pour le mois de la Fierté. Cette vidéo rythmée met notamment en vedette la danseuse Énola Bédard (très populaire sur TikTok), le tout devant le Stade olympique. Les ensembles t-shirt/short ou pantalon sont très colorés ; on y trouve du bleu, de l’orange, du blanc et du vert menthe.

La marque Girl Crush, fondée en 2019 par Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume, prône la confiance en soi et le confort, avec une conscience écologique. Ainsi, on recycle les bouteilles de plastique pour en faire des hoodies et les collections sont fabriquées avec du coton biologique. Le duo a d’ailleurs été remarqué par le magazine Vogue britannique. Pendant tout le mois de juin, pour chaque hoodie vendu, Girl Crush versera 1 $ à la fondation Émergence, organisme qui lutte contre l’homophobie et la transphobie.

www.girlcrushgang.com

PHOTO FOURNIE PAR BLUSH LINGERIE La nouvelle collection de maillots de bain présente des pièces au style minimaliste.

Maillots de bain

Des maillots de bain signés Blush Lingerie

La marque montréalaise Blush Lingerie lance sa nouvelle collection de maillots de bain au style minimaliste. La collection comprend trois hauts polyvalents à 40 $, trois bas à 35 $ et un maillot une-pièce à 75 $. Trois couleurs, rose vif, noir, vert et un imprimé zébré sont proposés. On peut ainsi choisir ce qui convient le mieux à notre silhouette. La campagne a été réalisée sur une plage de Los Angeles.

www.blushlingerie.com