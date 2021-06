Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Éclat de santé

Silvia Galipeau

La Presse

On y croyait moyennement, et pourtant : testée sur trois semaines, la nouvelle crème éclat éclaircissante Vinoperfect, dont la formule signée Caudalie a été renouvelée, a effectivement un effet un brin illuminant, tout particulièrement en association avec son sérum (lui aussi ici renouvelé). La collection (et sa crème de jour, de nuit et sérum), qui promet en outre sinon d’atténuer, à tout le moins de prévenir l’apparition de taches, notamment dues au soleil, arrive pile-poil pour le retour du beau temps. Alors, misons prévention ! On aime la texture, en gelée, légère et hydratante à la fois, qui pénètre facilement la peau. Mention spéciale aux nouveaux emballages (100 % recyclés ou recyclables), aux ingrédients véganes et sans silicone, à 95 % naturels.

Prix : à partir de 74 $ pour la crème de jour (50 ml), en vente chez Sephora et en ligne.

Protection solaire de choix

Silvia Galipeau

La Presse

PHOTO FOURNIE PAR BIODERMA Pour une protection élevée, en deux temps, trois mouvements

C’est le retour des beaux jours, enfin. Mais qui dit soleil dit aussi protection. On le sait et il le faut. Si certains produits sont plus ardus à appliquer, et surtout à faire pénétrer, ce n’est pas le cas de ce vaporisateur à protection élevée du laboratoire dermatologique Bioderma. On aime son parfum discret, et surtout sa légèreté, qui permet de se protéger en deux temps, trois mouvements, même les matins les plus pressés. On aime surtout qu’il ne laisse pas la moindre trace, hydrate sans laisser d’effet gras, et convienne même aux peaux sensibles les plus intolérantes au soleil.

Prix : à partir de 29,99 $ pour 200 ml, en vente en pharmacie et en ligne.

Parfums en fleurs chez Etiket

Sylvain Sarrazin

La Presse

PHOTO FOURNIE PAR PENHALIGON’S Le très distingué The Inimitable William Penhaligon, pour homme, désormais en vente

Les nouveautés en parfumerie bourgeonnent ce printemps chez Etiket. Après avoir fouiné du nez parmi les fragrances unisexes, voici celles que nous avons retenues. Dans le sillage de Molecule 01, lancé par Escentric Molecule, trois nouvelles déclinaisons ont éclos, associant le produit de base à la mandarine, au patchouli et à l’iris. Nous avons particulièrement apprécié la vive fraîcheur d’agrumes et citronnée du premier. Du côté de l’albertain Libertine Fragrance, on trouve une foule d’expérimentations, souvent plus lissées, vendues dans un ensemble de huit échantillons, dont le chaleureux Gilded, émaillé d’épices et de cannelle. Chez Memo, la nouveauté Argentina nous semble résolument féminine, mais Sintra nous a conquis avec ses francs effluves de fleur d’oranger et ses accents gourmands. Enfin, le britannique Penhaligon’s, deux ans après le boisé retentissant de Babylon, propose The Inimitable William Penhaligon, pour homme, un élégant équilibre de bois (cèdre, santal) et de fleurs (bergamote et jasmin).

Prix : de 50 $ à 395 $, offerts chez Etiket (en boutique ou en ligne).

Huile sublime

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BIOSSANCE L’huile pour le visage de Biossance : un coup de cœur !

La société américaine Biossance se démarque depuis ses débuts par ses formulations brevetées et une volonté d’écoresponsabilité affirmée. Une de ses innovations est sa squalane 100 % végétale – une huile qu’on obtient normalement des requins, chassés pour cette raison – qui se retrouve dans nombre de ses produits, dont la sublime Huile visage que nous testons avec bonheur depuis des semaines, et lauréate de nombreux prix. Présentée dans une jolie bouteille rose (recyclable), cette huile contient, en plus de la squalane végétale, de la vitamine C (pour éclaircir le teint), un extrait de pétales de roses de Damas, apaisant et calmant, et de l’huile de mastic de Chios, un produit unique aux vertus anti-inflammatoires. L’huile est incroyablement légère et laisse la peau illuminée et radieuse. Pour celles qui n’aiment pas les longues routines de soins, il suffit d’utiliser quelques gouttes sur la peau nettoyée, matin et soir, et franchement, on n’a besoin de rien de plus !

Prix : 95 $, offerte en exclusivité chez Sephora.