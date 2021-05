Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Nourriture pour l’âme

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE KALOSOPHIE La gamme de produits pour le corps et le bain de Kalmar

Née au Maroc et ayant grandi à Paris, Karen Ruimy vit aujourd’hui en Angleterre et consacre sa vie au bien-être et à la spiritualité. Avec sa marque Kalmar, offerte depuis peu au Canada, elle propose des produits holistiques conçus pour évoquer des émotions positives. Ainsi, les produits pour le corps et le bain se déclinent en quatre collections, Joy, Calm, Peace et Love, chacune avec sa signature olfactive. Joy sent bon les agrumes herbacés, Calm distille un effluve apaisant d’iris, de violette, de lavande et de vétiver, alors que Love est un amalgame enivrant de rose, de patchouli et d’hibiscus. Dans tous les cas, on a été complètement chavirée par les produits ; leurs odeurs, mais aussi leurs textures luxuriantes et enveloppantes. L’huile de bain Love, le baume pour le corps Calm, le gommage moussant Joy et, finalement, le baume de « sérénité » Peace, à appliquer au creux des poignets et aux tempes, et sa subtile composition de bergamote, de vétiver et d’encens, nous ont tous séduite.

Prix : à partir de 66 $, produits offerts en ligne

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Soins pour la communauté noire

AVEC PHOTO FOURNIE PAR NUANCES SELF-CARE La gamme de soins Nuances self-care a été spécialement pensée pour les personnes à la peau noire.

La jeune entreprise montréalaise Nuances self-care propose une gamme de soins pour la peau et les cheveux fabriquée localement et destinée à la communauté noire. Savons, shampoing, baume à lèvres, crème hydratante : la gamme pour elle et lui est complète et elle est majoritairement offerte dans des contenants en verre, en papier et zéro déchet (un grand plus, bien que l’emballage du baume à lèvres ne soit pas des plus efficaces). Le beurre pour le corps aux agrumes hydrate en profondeur, mais laisse une sensation huileuse si on a la main un peu trop lourde. Son odeur est par contre divine et les peaux sèches seront ravies. La fragrance de la crème démêlante sans rinçage pour les cheveux ne plaira pas à tout le monde, mais le mélange d’extrait de gombo, de beurre de mangue et d’huile de jojoba est efficace pour une hydratation sans alourdir la crinière. L’association d’aloe vera, d’huile de coco et d’huile de ricin dans le shampoing doux est une réussite.

Prix : à partir de 5,99 $, produits offerts en ligne

— Marissa Groguhé, La Presse

Nettoyage de luxe

PHOTO FOURNIE PAR THE GREY Quatre des six produits de la gamme commercialisés au Canada, comprenant crèmes hydratantes, gommage, sérums et masque de nuit.

Des Pays-Bas, la gamme de soins pour le visage haut de gamme The Grey s’est frayé une place sur nos tablettes, avec six produits aux ingrédients naturels destinés aux hommes, comprenant crèmes hydratantes, gommage, sérums et masque de nuit. Leur raison d’être : purifier la peau et prévenir les assauts du vieillissement. Nous avons pu tester le nettoyant au charbon ainsi que la crème hydratante 3 en 1 qui, sans agressivité, ont répondu présents en matière de régénération du teint. Le premier nettoie en profondeur, quitte à nous faire brièvement passer pour un mineur de Germinal ; il faut d’ailleurs bien rincer ce gel noirâtre, car toute négligence peut laisser d’incongrues traînées charbonneuses. La seconde, qui pénètre facilement la peau, hydrate efficacement et contribue à l’obtention d’un teint plus sain. Peu gras et plutôt convaincants, ces deux produits certes luxueux s’intègrent sans chichi dans une routine quotidienne.

Prix : à partir de 95 $, produits offerts chez Etiket

— Sylvain Sarrazin, La Presse

Un coup d’éclat avant les vacances

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LISE WATIER Crème Lift Yeux Haute Fermeté

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LISE WATIER Sublimessence Sérum Lift Haute Fermeté 1 /2



Pour venir à bout des traits tirés sur notre visage, nous avons testé au cours du dernier mois deux nouveautés de chez Lise Watier : la crème pour les yeux « lift haute fermeté » et le sérum « lift haute fermeté ». La crème pour les yeux, conçue pour les peaux sensibles, se démarque par son effet apaisant presque immédiat. Après quelques jours, on sent la peau nourrie et plus ferme. Le sérum bonifie aussi notre routine, comme un petit luxe qu’on s’offrira assurément de nouveau. Il contient notamment du thé du Labrador, qui agit à titre d’antioxydant, et du bakuchiol, produit végétal doux pour la peau qui se taille une place grandissante dans les produits antiâge.

Prix : 66 $ pour le Lift & Firm Y-Zone Crème Lift Yeux Haute Fermeté et 76 $ pour le Sublimessence Sérum Lift Haute Fermeté, produits offerts chez Lise Watier, en pharmacie et dans certains magasins

— Isabelle Audet, La Presse