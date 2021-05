Mélodie Lavergne et Alex Surprenant, de Fumile

Plusieurs créateurs québécois se sont distingués mercredi soir à la remise virtuelle des prix CAFA (Canadian Arts & Fashion Awards), qui récompensent chaque année le meilleur dans le milieu de la mode canadienne.

Marie-France-Lou Lemay

La Presse

Dans la catégorie du créateur de l’année mode masculine, les honneurs reviennent à la marque montréalaise 3. Paradis, fondée par Emeric Tchatchoua. Chez les femmes, ils vont à la marque torontoise Greta Constantine. Le chapelier Fumile, qui a récemment déménagé de Montréal pour s’installer à Frelighsburg, remporte le prix du talent émergent dans la catégorie accessoires. Et celui pour l’étudiant en design de mode Simons est remis à Pierre-Olivier Allard. L’artiste Steven Turpin, originaire de Montréal, obtient le prix du coiffeur/artiste capillaire de l’année. Chez les autres gagnants, on trouve aussi Arc’teryx (marque de vêtements d’extérieur) et Mejuri (créateur d’accessoires).