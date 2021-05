Le Festival Mode & Design, renommé Mode+Design pour son 20e anniversaire, sera de retour sur la place des Festivals à Montréal du 17 au 22 août prochain. Si les mesures sanitaires le permettent, défilés et spectacles auront lieu en présentiel alors qu’une série de conférences et de webinaires sont prévus en salle et en ligne.

Valérie Simard

La Presse

Forcé d’abandonner le volet extérieur du festival l’an dernier en raison de la pandémie, le Groupe Sensation Mode avait décidé de reporter à cette année la célébration du 20e anniversaire de l’évènement. Des artistes et designers de la scène montréalaise devraient donc retrouver la place des Festivals pour six jours de défilés et de prestations musicales.

La programmation complète sera dévoilée en juillet, mais la présence des marques KataFashion, Girl Crush et Lakuachimoto a déjà été annoncée. Lakuachimoto, ligne de vêtements non genrés du designer Vincent La kuach, dévoilera notamment sa troisième collection lors d’une performance artistique à laquelle participera le chanteur Mehdi Bahmad. Les festivaliers pourront aussi danser sur la musique de Laroie, le projet solo de Gab Godon du groupe Heartstreets.